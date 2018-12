Cele mai frumoase melodii cu Frank Sinatra

Astăzi ar fi împlinit 103 ani. Frank Sinatra s-a născut pe 12 decembrie 1915, în New Jersey, Statele Unite. Frank a fost cântăreț și actor american, laureat al premiului Oscar, pentru rol secundar, în anul 1954, pentru rolul jucat în filmul From Here to Eternity. I se spunea „The Voice” (Vocea). Când a murit, în 1998, Empire State Building a fost luminat în albastru, ca ultim omagiu adus autorului albumului „Ol’Blue Eyes”. Rămân personajele interpretate de el, rămâne „Vocea”, considerată inegalabilă.

Urmărește clipul video de mai jos în care am selectat 10 piese pe care nu le vom uita niciodată. Care e preferata ta?

Foto: Hepta