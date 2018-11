Cele mai extravagante ținute la Elle Style Awards

Ca în fiecare an, gala Elle Style Awards a strâns sub același acoperiș celebrități, modele, designeri, fotografi, cititori, prieteni ai revistei Elle, care s-au bucurat de cea mai sexy, stylish, spirited petrecere din 2018. Fiind un eveniment dedicat stilului și modei, vedetele s-au întrecut în ținute sexy și stylish, iar unele dintre ele nu s-au multumit sa respecte dress code-ul serii – „Glitter / Noir / Extravaganza” – ci au dorit sa atraga atentie in tinute cat mai extravagante.

Corina, Raluca Badulescu sau Ami sunt doar cateva dintre vedetele care au atras toate privirile. Vezi tinutele lor in galeria foto de mai sus. Pentru mai multe imagini de la Elle Style Awards, intra pe Elle.ro!