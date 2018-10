Cel mai lung pod maritim din lume a fost inaugurat în China

Podul leagă Hong Kong-ul și Macao de orașul Zhuhai. Construcția gigantă reduce timpul de călătorie de la 3 ore la 30 de minute. Inițial, podul trebuia dat în folosință în anul 2016, dar dificultățile tehnice au contribuit la amânarea termenului de finalizare. Construcția implică și un tunel submarin, între două insule artificiale, construit pentru a permite tranzitul vaselor comerciale în zonă, un segment complicat din punct de vedere tehnic.

It’s the longest sea bridge in the world. Learn more about China’s superstructures: https://t.co/Istm3utJ9n #China pic.twitter.com/BRLJCgUmam

— World Economic Forum (@wef) August 24, 2018