Ce valori te pun în top?

Lider pe piața de retail, dar și lider ca angajator în țara noastră, Kaufland România a obținut pentru a treia oară consecutiv certificarea de Angajator de Top acordată de organizația independentă Top Employers Institute din Olanda. Mai multe despre ecuația de succes a companiei ne spune chiar Estera Anghelescu, Recruiting & Employer Branding Director.

Estera s-a alăturat companiei în 2004, înainte de a se deschide primul magazin la noi în țară. E poate printre cele mai bune exemple de dat pentru a ilustra loialitatea angajaților față de companie, în special într-o piață în care job hoppingul, săritul de la un serviciu la altul, a devenit standard, și poate chiar punctul ideal de pornire pentru a înțelege mai bine cum a obținut Kaufland România titlul de Angajator de Top în 2018 pentru al treilea an consecutiv.

Ce te-a convins să rămâi alături de Kaufland atâția ani?

Nu cred că am avut nevoie de convingere în adevăratul sens al cuvântului, pentru că nu am cochetat niciodată cu ideea de a pleca. Nu am avut niciodată un motiv bun să o fac. Felul în care este organizată compania te ajută să crești și, prin propria ta dezvoltare, să oglindești succesul Kaufland, nu invers. De ce ai pleca dintr-un astfel de loc?

Ce valorizezi cel mai mult la felul în care Kaufland își tratează angajații?

Apreciez foarte mult respectul pe care ți-l oferă compania și autonomia pe care te ajută să o dobândești pe parcurs, odată cu experiența de muncă. E valabil pentru orice post din cadrul companiei și se vede inclusiv în proiectele dedicate tinerilor, indiferent de etapa de carieră în care se află. Elevii, studenții și absolvenții, cu sau fără experiență, găsesc la noi un punct de pornire atent gândit care îi ajută să se lanseze în carieră – internshipuri, programe de trainee, chiar și burse private de studiu. Remunerația e pe măsură, atmosfera de lucru e cât se poate de plăcută, iar colegii sunt întotdeauna dispuși să te ajute.

Ce alte lucruri simți că au contribuit la menținerea titlului de Angajator de Top?

Kaufland are o cultură organizațională care se dezvoltă natural, odată cu fiecare succes. Am observat că în ultimii ani se discută din ce în ce mai mult despre cultura organizațională a unei companii ca fiind esențială în construirea echipelor și pentru retenția angajaților. Sunt complet de acord cu asta, însă nu sunt de acord cu introducerea mecanică a unei culturi organizaționale. Ea trebuie să se dezvolte odată cu oamenii și cu fiecare proiect, pornind de la valorile companiei, și să se adapteze în funcție de schimbările din piață și evoluția echipei. De aceea toate proiectele noastre au în comun nevoile angajaților, ale clienților, precum și pe cele ale societății în general. Un Angajator de Top nu-ți impune o cultură organizațională, ci o construiește alături de tine.