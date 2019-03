Ce trebuie să știi despre conferința Mastering the Music Business

Unde. Când. Cum.

Conferința MMB se desfășoara la Hotel Caro (strada Barbu Văcărescu nr 164 A, București) în perioada 20-22 martie. Înregistrarea participanților începe la ora 9:00, iar primul panel este programat zilnic începând cu ora 10:00. Ziua de 22 martie este dedicată workshopurilor și necesită bilet și înregistrare separată.

În serile de 20 și 21 martie, începând cu ora 19.00, are loc MMB Showcase Festival la Fratelli Studios (Str. Glodeni 1-3) unde cele mai hot trupe europene ale momentului, dintr-o pleiadă de genuri muzicale: rock, indie, electro, hip-hop sau metal susțin concerte live. Cele trei scene amplasate în cele două săli ale clubului vor oferi muzică live non-stop timp de peste 5 ore în fiecare zi de festival, alături de două recitaluri speciale ale trupelor The Mono Jacks (20 martie) și byron (21 martie).

Programul complet al conferinței și al concertelor este disponibil aici: https://masteringthemusicbusiness.ro/schedule/

Speakerii conferinței

Ediția MMB din 2019 aduce numeroși speakeri români și internaționali, din industria muzicală și din industriile adiacente, care vor prezenta idei și tehnologii noi, dar și povești de succes. Printre speakerii internaționali se regăsesc: Jeroen te Rehorst, Head of A&R la Armada Music, casa de discuri a lui Armin van Buuren, Neeta Ragoowansi, avocată în industria de entertainment din SUA de peste 25 de ani, membră printre altele în board-ul SXSW, Women in Music și The Recording Academy (organizatorii Premiilor Grammy), Jake Beaumont-Nesbitt de la The International Music Managers Forum (IMMF), Scott Cohen fondatorul platformei de distribuție digitală The Orchard, actualul șef de inovație al Warner Music, Kees van Weijen, președintele IMPALA, asociația caselor de discuri independente din Europa, Maja Starcevic, booking manager la EXIT Festival și mulți alții.

Printre speakerii români se numără: Cătălin Muraru co-fondatorul Roton, Dan Popi directorul general al Cat Music, Bogdan Șerban realizator la Radio Guerrilla, Andi Vanca, managerul de comunicare al Electric Castle, Laura Coroianu, co-owner la EMAGIC, Anamaria Hâncu de la Global Records, Dan Byron, solistul trupei byron și o mulțime de alți artiști, oameni de radio, promoteri sau reprezentanți ai caselor de discuri. Lista completă a speakerilor se găsește aici: https://masteringthemusicbusiness.ro/speakers/.

Sesiunile speciale MMB

Speed networking: Un concept deja obișnuit la alte conferințe de business va fi pentru prima dată anul acesta la MMB. Participanții la conferință vor avea ocazia să cunoască oameni din industrie în întâlniri scurte de 5 minute. Vor fi 3 categorii: Meet the Venues – întâlniri cu reprezentanți ai unor cluburi de live music din țară, Meet the Festivals – întâlniri cu reprezentanți ai unor festivaluri românești și internaționale și Meet the Romanian Live Professionals – întâlniri cu promoteri și agenți din Romania.

MMB Mentorship Program: 10 delegați la conferință vor avea ocazia să se întâlnească cu câte un profesionist din industria muzicală într-o sesiune privată de 20 de minute în timpul căreia vor putea primi sfaturi despre proiectele pe care le desfășoară.

Sesiunile speciale MMB sunt disponibile tuturor celor care au bilet la conferință, pe baza unei înscrieri în prealabil. Mai multe detalii aici: https://masteringthemusicbusiness.ro/special-sessions/

ZEEDO Playground

Pentru prima dată la Mastering The Music Business, în colaborare cu ZEEDO Shop, va exista o zonă dedicată instrumentelor muzicale și echipamentelor tehnice. Pe scurt, ZEEDO Playground înseamnă:

Experiențe hands-on cu zeci de echipamente profesionale, Open Mic, Jam Sessions, sesiuni interactive, sfaturi și consultanță de la profesioniști.

Live stage: O scenă deschisă, echipată complet, cu echipamente de la cei mai renumiți producători. Open-mic pentru cei dornici să încerce, pe bază de programare la fața locului.

Studio Setup: Monitoare de studio, interfețe audio, sintetizatoare, clape midi, microfoane, accesorii

Setup DJ: Setup-uri complete pentru DJ

Biletele pentru MMB Conference & Showcase Festival

Biletul de acces la conferință costă 379 de lei și include participarea în zilele de 20 și 21 martie și acces la showcase-urile din cadrul MMB Showcase Festival din serile de 20 și 21 martie. Biletul de acces la workshop-uri costă 379 de lei și include pariciparea la toate workshop-urile din ziua de 22 martie. Pentru cei care doresc să participe la ambele (conferință & workshops) este disponibil un abonament la prețul de 599 de lei: https://masteringthemusicbusiness.ro/tickets/

Pentru cei care doresc să ia parte doar la concertele din cadrul MMB Showcase Festival 2019 sunt disponibile bilete pe iabilet.ro și în rețeaua IaBilet, care costă 40 de lei în avans și 50 de lei în ziua concertului la intrare sau 70 de lei abonament pe ambele zile: https://www.iabilet.ro/bilete-the-mono-jacks-si-byron-la-mmb-showcase-festival-38681/

Conferința Mastering the Music Business este primul și cel mai mare eveniment profesional organizat în România pe teme de industrie muzicală care dezbate subiecte de interes comun din industrie, care se adresează artiștilor independenți, managerilor, agențiilor de booking, agențiilor de PR muzical și celorlalți reprezentanți ai industriei – tour manageri, avocați, promoteri, reprezentați ai label-urilor majore și independente. În cadrul festivalului asociat, MMB Showcase Festival, formații românești și internaționale concertează atât în fața participanților la conferință, creându-și noi oportunități de business, cât și în fața publicului spectator la concerte – lărgindu-și baza de fani.

Până în prezent, conferința MMB a avut 3 ediții la care au participat peste 150 de speakeri din România și din Europa, care au vorbit în fața a peste 500 de participanți. 30 de trupe din 6 țări au participat până acum la MMB Showcase Festival. Conferința MMB a fost înființată în anul 2016 și este organizată de Asociația RAW Music.