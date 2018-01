Ce nu știai despre foliculită și cum poți să o previi.

Când te confrunți cu foliculită, nu te bucuri de piele fină și catifelată după epilare. Ce este această inflamație și cum poți să o previi.

Pe lângă aspectul inestetic și senzația neplacută, iritațiile apărute după epilat riscă să provoace o inflamație subcutanată mai serioasă, foliculita. Această afecțiune se manifestă printr-o înroșire a rădăcinii firelor de păr, însoțită de durere și mâncărime. Foliculita apare când firul de păr nu mai poate penetra ultimul strat al pielii, și sebumul împreună cu bacteriile infectează foliculul. Pentru a evita să te confrunți cu o asemenea problemă integrează aceste trucuri in rutina ta de îngrijire:

Exfoliază-te

„Exfoliază-ți pielea periodic pentru a îndepărta stratul de celule moarte și a ajuta firele să iasă la suprafață. În acest fel, vei reduce riscul foliculitei“, explică Nicoleta Ion, trainer Rica.

Hidratează-te

„O piele deshidratată are porii mici, închistați și firele de păr nu au putere să penetreze, pe când o piele hidratată are porii elastici și firul de păr poate ieși la suprafață mult mai ușor.“ Senzația neplacută de după epilare se poate atenua cu ajutorul loțiunilor post epilat. Acestea nu trebuie să fie grase și trebuie să se absoarbă foarte bine în piele, pe lângă senzația de calmare pe care o conferă. Încearcă-le pe cele cu ulei cu aloe vera, pentru că acest ingredient are proprietăți antibacteriene, antiinflamatoare și antimicrobiene.

Informează-te

O altă regulă importantă vizează tipul de ceară pe care îl folosești pentru epilare. Este foarte important să alegi o ceară adecvată tipului tău de piele (uscată, normală sau sensibilă), așa că discuta cu cosmeticiana ta despre acest aspect.

Foto: 123rf