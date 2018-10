Ce moștenire îi va lăsa Adriana Iliescu fiicei sale, Eliza

Adriana Iliescu a născut-o pe Eliza în anul 2005, la vârsta de 67 de ani. Atunci, Adriana Iliescu a devenit cea mai în vârstă mamă din România și a intrat în Cartea Recordurilor drept cea mai bătrână femeie din lume care a adus pe lume un copil sănătos.

Adriana Iliescu are acum 80 de ani și, deși este sănătoasă și se simte bine, este normal să se gândească la viitorul fetiței sale. În acest sens, cea mai bătrână mamă din România are câteva procese pe rol privind averea sa: „Eu sper că se vor termina şi că voi câştiga, problema este să se termine în favoarea mea, judecătorii să fie obiectivi şi eu să nu mai fac alte demersuri. Dacă nu apare vreo boală, eu cred că Dumnezeu mă va ţine să îmi văd copila bine. Iar dacă totuşi ceva se întâmpla, eu îi las moştenire două apartamente şi o las în grija doctorului Bogdan Marinescu, cel care m-a ajutat cu fertilizarea in vitro şi care este şi naşul fetiţei”, – a dezvăluit Adriana Iliescu pentru cancan.

Citește și – Bianca Drăgușanu va apărea într-o nouă emisiune.Ce sumă fabuloasă va primi

Citește și – Deea și Dinu Maxer și-au sfințit verighetele. FOTO

Sursă foto: Libertatea, arhivă Unica