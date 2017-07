Ce l-a întrebat Magda Vasiliu pe ministrul sănătății

După ce a anunțat că băiețelul ei suferă de cancer și că birocrația din sistemul sanitar românesc îi pune mari probleme, prezentatoarea TV Magda Vasiliu a ajuns în atenția primului ministru Tudose.

Acesta i-a atras atenția ministrului sănătății, care s-a văzut nevoit să aibă o discuție telefonică cu Magda Vasiliu.

Redăm mesajul postat de vedeta TV pe Facebook după discuția avut cu ministrul Bodog.

„Le mulţumesc tuturor celor care s-au gândit la mine, dar nu pot să mă abţin în a spune răspicat că nu am nevoie nici de compasiune, nici de milă şi nici de bani. Aşa cum am spus şi ieri, am nevoie de o lege bună, simplă, făcută pentru cetăţean. Azi am avut o discuţie telefonică cu dl. ministru Florian Bodog, aşa cum de altfel a declarat şi dansul în şedinţa de guvern.

Omul Florian Bodog m-a ascultat, m-a întrebat ce probleme am şi-mi place să cred că a înţeles mesajul meu. Aştept cu nerăbdare răspunsurile ministrului Florian Bodog. Pentru că aşa cum i-am spus şi dansului, eu sunt norocoasă în comparaţie cu alte mame. Aşa e în România… Apari la TV, ai relaţii, ştii oameni…Atunci se rezolvă. L-am întrebat pe dl. ministru ce şansă ar fi avut un copil ca Vlad dacă mama lui era o femeie care nu apărea la TV şi trăia, să zicem, în Giurgiu, fără bani, relaţii şi expunere publică…Răspunsul dlui ministru a fost extrem de sincer şi confirmă ceea ce ştim cu toţii…Nu prea sunt şanse…

Colegilor din presă care au dorit să trateze pe larg situaţia gravă în care mă aflu, le mulţumesc! Dar scopul meu nu e să apar la TV… Aşa că îi rog pe toţi să urmărească activitatea de la Sănătate în cele 2 săptămâni date de premier pentru micşorarea birocraţiei. Ce am scris ieri nu e despre mine. E despre alţii că mine pe care nu-i vede şi nu-i cunoaşte nimeni… Ştiţi câţi sunt doar aici, în Roma? Nu ştiţi…nici eu n-am ştiut…Dar acum am aflat. Există suferinţe inimaginabile pe care nu le ştie nimeni. Iar sistemul trebuie să rezolve destine, nu să le frângă definitiv.”