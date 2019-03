Ce am învățat la Atelierele de Idei Unica – Social Media de la A la #

Monica Jitariuc, Alexandru Negrea, Smaranda Heroiu, Alina Eremia și Vlad Pârvulescu ne-au dezvăluit mici trucuri pentru a ne dezvola paginile de pe rețelele de socializare și ne-au vorbit despre trenduri, tactici, promovare și strategii în social media.

De asemenea, cititoarele au avut ocazia să testeze produsele Blue Lily.

Ce am aflat de la speakeri

Monica Jitariuc (co-managing director MSL The Practice)

Monica este expert în comunicare integrată și specializată în social media. De 18 ani lucrează atât de partea clientului, cât și de cea a agenției. Este educator social media și trainer. La Atelierele de Idei Unica, ea ne-a povestit cum putem să facem social media cu pasiune.

„Vremea pierdută pe social media se poate câștiga înapoi pentru că fiecare minut petrecut pe social media puteți să îl transformați într-o investiție în voi”, a explicat Monica Jitariuc.

De asemenea, ea a explicat ce este acela un „brand”.

„Un brad în general nu există. Un brand este ceva ce se întâmplă în capul oamenilor atunci când aud despre ceva. Brandul este o percepție. Nu poți să îl controlezi 100%, el se formează foarte mult în capul oamenilor. În schimb, brandingul este totul. Contează mult cum te poziționezi, ce vorbești despre tine, contează mult cum se vorbește cu tine. Brandingul este un fel de intersecție între ceea ce credem noi despre noi și ceea ce cred alții despre noi”, a subliniat Monica.

„Ceea ce spui și faci în social media asta va reține lumea despre tine”, a mai spus ea, precizând că în România trei milioane de români dețin un cont pe Instagram și 11 milioane de români au Facebook.

Potrivit Monicăi, „oamenii caută oameni care să te ajute cu sfaturi, cu informații. Social media de fapt nu este despre noi ci este despre a încerca să împărtășim lumii ce aflăm, ce vedem, ce credem, încercând să construim o variantă cât mai bună a noastră și în online”.

Alexandru Negrea – consultant și trainer pe teme de marketing și comunicare în social media

Alexandru Negrea a vorbit despre trendurile existente în 2019 în social media și ne-a dat și câteva ponturi foarte utile.

„Tu ești produsul. Toată gratuitatea pe care ne-o dă Facebook are un preț Prețul e dat de datele noastre personale și de comportamentul nostru. În acest moment, tot ce faci cu telefonul în buzunar ajunge la Facebook. Pe asta se bazează Facebook, pentru că știe foarte multe despre noi, a apărut acest sindrom care se heamă FoMO (Fear of Missing Out). Este nevoia pe care o simțim să verificăm notificările de pe telefon, de exemplu. Nevoia pe care o simțim să mergem la aceleași evenimente la care merg influenceri, artiști și vedete. Nevoia pe care o simțim să purtăm aceleași haine pe care le poartă influenceri, artiști, vedete. Toate aceste lucruri pe bazează pe niște nevoi”, a afirmat Alexandru.

„În 2019, principalul trend este că ai nevoie să fii super conștient de ce ți se întâmplă în social media pentru că multe studii arată deja că social media duce la depresie și duce la depresie severă. E un trend pe zona de consumer în care chiar trebuie să fii conștient de ce se întâmplă atunci când mergi pe stradă cu telefonul în buzunar. Când intri în ParkLake cu telefonul în buzunar, Facebook știe că ești în ParkLake și îți poate arăta o anumită reclamă în funcție de faptul că tu ești în ParkLake”, a explicat trainerul.

„Din punct de vedere al conținutului pe care îl livrezi în social media, există niște trenduri precum live videos pe care le faci mai peste tot. Un alt trend important este cel reprezentat de stories pe care le poți face peste tot: Facebook, Instagram, Youtube, etc”, a mai spus Alexandru Negrea.

„Influencer marketing se întâmplă de câțiva ani și este un super trend. Dacă sunteți pe Instagram puteți să observați că în fiecare zi apare un influencer nou. Mă refer la un băiat sau o fată care ajunge la 10.000 de subscriberi. Intră în listingurile agențiilor și începe să fie băgat în tot felul de campanii pentru brandinguri de tot felul. Povestea asta e pe super trend”, a arătat el.

Pentru persoanele interesate de social media și vor să fie tot timpul la curent cu noutățile din acest domeniu, Alexandru Negrea a dezvoltat un newsletter pe care îl trimite pe WhatsApp celor care doresc să se aboneze.

Smaranda Heroiu – director executiv iCEEfest

Smaranda este, din 2016, directorul executiv al iCEEfest, cel mai mare festival regional de digital & tehnologie. Lucrează de mai bine de 10 ani în domeniul comunicării și al strategiei de business, are studii de diplomație, un MBA la London School of Business and Finance și un Executive Program obținut de la Harvard Kennedy School of Government.

În prezent ea studiază un domeniu numit antropologie digitală și a ales să dezvolte acest subiect în cadrul Atelierelor.

„Datorită social media și online-ului, 70-80% dintre noi ne mai uităm ziua de naștere și vârsta. Din păcate, creierul nu este capabil să filtreze și să asimileze și să analizeze toată informația pe care o primește. Îl forțăm extrem de mult și apoximativ 24 de ore pe săptămână le petrecem în online”, a dezvăluit Smaranda.

„Există cinci elemente pe care conținutul trebuie să le îndeplinească, cinci condiții care din punct de vedere social fac sens și cinci condiții pe care, ca oameni raționali ai cărui fir roșu e discernământul, sunt cinci reguli de conținut de care ar trebui să ținem cont. Platformele sunt diferite. Îmi place să cred că aceste platforme sunt construite pentru toate componentele personalităților noastre”, a subliniat ea.

Cele cinci reguli de conținut despre care Smaranda a vorbit sunt: platformele sunt diferite

Vocea ta este unică

Planifică, planifică, planifică

Vizualul este rege

Business is not private

Make it personal

„Ceea ce se răsfrânge în social media vă reprezintă pentru că cineva, mai devreme sau mai târziu, cineva va descoperi poza aia de când erai mică la mare cu un rechin gonflabil”, a spus amuzată Smaranda Heroiu.

„Ca persoană sau ca brand este foarte imporant să tratați oamenii care vă privesc sau vă citesc, personal, pentru că este un respect al audienței”, a subliniat directorul executiv iCEEfest.

Alina Eremia și Vlad Pârvulescu

Alina Eremia și managerul ei, Vlad Pârvulescu, au povestit despre strategii de promovare în social media, tehnici de implementare și campanii de comunicare.

„Noi am început prin a construi un brand sănătos, plecând de la muzică. Pentru noi online-ul este un mod prin care distribuim muzica pe care o facem. În spatele fiecărui like, follow, este un om care ia o decizie văzând ce ai făcut tu. Dacă oamenii devin mai conștienți de acest lucru o să acționeze altfel în social media”, a explicat Vlad Pârvulescu.

„Vlad m-a învățat o chestie foarte interesantă: nu ar trebui să fiu doar o fată frumoasă. Am ceva de spus, vreau să împărtășesc din gândurile mele, din experiențele mele, din lucrurile pe care le asimilez de-a lungul timpului, cu oamenii care mă urmăresc”, a completat Alina Irimia.

În același timp, Vlad a explicat că întotdeauna a încercat să construiască o „comunitate sănătoasă, niciodată nu am sponsorizat postări, nu am băgat foarte mulți bani în conținut”.

„E foarte important ca oamenii să o placă pe ea (n.r. Alina Eremia) ca om și să o cunoască pe ea ca om pentru că eu cred că dincolo de faptul că ea are o voce bună, are o personalitate plăcută. Și dacă oamenii ajung să te cunoască pe internet așa cum ești în viața de zi cu zi o să îți fie mult mai confortabil să le livrezi ceea ce ai tu nevoie să le livrezi. Dincolo de o poză frumoasă stă o emoție, stă un gând, stă ceva ce vrei să transmiți utilizatorului”, a arătat Vlad Pârvulescu.

De asemenea, el a precizat că internetul ne poate da posibilitatea de a posta „ce vrem noi, cum vrem noi și să atragem ce oameni vrem noi”.

„Pe internet e important să fii tu!”, a concluzionat Vlad Pârvulescu.

La finalul evenimentului, cititoarele Unica au primit un cadou din partea revistei, dar și a sponsorilor, Keune și Blue Lily.

Dacă vă plac produsele lor, le puteți comanda de aici:

Keune – https://www.keune.com/ro

Blue Lily – https://www.bluelily.ro/

Sursă foto: Dumitru Angelescu