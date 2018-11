Ce am învățat la Atelierele de Idei Unica – Business pentru simțuri

Patru personalități, antreprenori și oameni de succes le-au povestit doamnelor prezente la eveniment despre afacerile pe care le-au deschis și le-au dezvoltat, devenind cunoscute nu doar pe plan național, cât și internațional.

Aceștia sunt Stephan Pelger, designer iubit de multe celebrități din România, cât și din străinătate, Sore (artist), Georgiana Gheorghe (antreprenor) și Iulia Neagoe (parfumier).

În cadrul acestei întâlniri, s-a discutat despre felul în care îți poți dezvolta o afecere de succes, o afecere ce ține de patru simțuri: auz, văz, miros și tactil. Cei patru invitați ne-au povestit despre experiențele lor, despre drumul parcurs până la succes, dar și despre clipele dificile prin care au trecut în timp ce încercau să își dezvolte afacerea.

Cititoarele Unica au avut ocazia să testeze dispozitivele glo, precum și cele cinci sortimente de stikuri de tutun, aesemănătoare vizual țigaretelor, special create pentru acest dispozitiv.

De asemenea, doamnele s-au delectat cu cele mai bune preparate Rawz, 100% vegane.

Stephan Pelger – designer

Stephan iubește să creeze încă din copilărie, de la 2-3 ani, când iubea să deseneze și să picteze. Pentur el, moda a fost o vocație și niciodată nu și-a imaginat să facă altceva. Mama sa a fost modelul său de urmat, ea fiind prima sa sursă de inspirație. După 20 de ani de business, faimosul designer spune că face exact ceea ce își dorește și creează ceea ce îi place.

„Pentru mine simțurile sunt extrem de importante. De când am plecat la 18 ani la Viena și am părăsit Brașovul, la o școală internațională, m-am întâlnit cu tot felul de oameni care m-au fascinat, m-au îndrumat către frumos, către artistic, către ceea ce ne dorim să arătăm publicului larg. Am ajuns în punctul acesta în care avem clienți din aproape toată Europa. Eu creez din simțul materialului”, a povestit Pelger.

La un moment dat, Stephan și-a pierdut brandul dar a reușit să o ia de la capăt, să se ridice și să ajungă să creeze exact așa cum își dorește și îi place.

Totodată, celebrul designer, cunoscut pentru faptul că mixează materialele care aparent nu au legătura unele cu altele, a precizat că este foarte important ca o persoană care își deschide un astfel de business să aibă în spate studii în domeniu.

Iulia Neagoe (Luviane) – parfumier

„Pe la trei – patru ani căutam deja flori și tot felul de plante pe care le maceram și le combinam”… Indiferent pe ce cărări a dus-o viața, a iubit parfumurile dintotdeauna. A studiat biochimie și aromacologie în Austria, dar a învățat multe și de la parfumieri italieni. Inițial făcea parfumuri pentru apropiați, dar, din 2013, a decis să creeze un brand pentru pasiunea sa. Așa s-a născut Atelierul de parfumerie de lux Luviane.

Iulia nu a studiat parfumeria, are un simț subtil care o face să creeze unele dintre cele mai impresionante parfumuri, apreciate atât la nivel local, cât și internațional. Susținută de familie, ea reușește să se facă afirmată prin intermediul creațiilor sale, făcute manual, „picătură cu picătură”.

„Parfumurile sunt naturale, pe care le creez manual, ambalajele sunt făcute manual, totul este făcut cu mâiniile și cu suflet și cu foarte mută dedicație. Ca business, este unul foarte costisitor pentru că nu folosesc absolut deloc sinteză și nici stabilizatori chimici sintetici”, a explicat creatoarea Luviane.

De multe ori, Iulia Neagoe s-a gândit că ar vrea să renunțe la acest business, însă niciodată la crearea parfumurilor. Totuși, ea nu s-a dat bătută și a reușit să își vadă visul împlinit.

Georgiana Gheorghe – antreprenor

După ani buni petrecuți ca om de relații publice în corporații, Georgiana Gheorghe și-a găsit vocația antreprenorială și a devenit primul producător român de clătite ambalate. Astfel a apărut Clatette, un produs 100% românesc.Georgiana iubește clătitele încă de când era un copil, iar businessul la început în anul 2012, cu o rulotă. În doar câțiva ani, ea a reușit să își deschidă o fabrică și să își livreze produsele la nivel național.

În 2015 a decis să vândă rulota și să își deschidă o fabrică. A obținut un credit de la bancă și în doar șase luni a prins viață Clatette.

„Piața, vânzările, este cea mai grea și mai provocatoare etapă din business”, a subliniat Georgiana.

Acum, tânăra antreprenoare, are pe piață mai multe tipuri de clătite: simple, cu mentă, cu scorțișoară, cacao și rom și cu măciniș integral, acestea din urmă fără zahăr.

„Folosim doar ingrediente naturale, ouă, lapte, faină, la fel ca acasă. Nu folosim ulei, nu avem acizi grași, sunt coapte”, a precizat Georgiana Gheorghe.

Sore – artist

Sore cântă de mică, de la 2-3 ani, de când tatăl ei o punea să repete în fața prietenilor o melodie pe care o auzea la o reclamă la zahăr. Dar spune că această experiență a învățat-o să fie artist „în orice moment, nu doar atunci când vreau eu”.

„Întotdeaua, înainte de întâlnirea cu publicul am emoții. Pentru mine este foarte important publicul. Pe scenă povestim lucruri din viața noastră, oferim sentimente, trăiri. Cel mai bine mă simt pe scenă după ce am văzut și simțit publicul”, a povestit Sore.

În cadrul evenimentului, cântăreața și-a amintit un moment impresionant pe care l-a trăit pe scenă: „Cel mai tare am plâns în 2012. A fost în perioada trupei Lala Band din care am făcut parte. Cel mai mare concert al nostru s-a desfășurat la Arenele Romane, trei zile la rând. În prima seară aveam o baladă foarte îndrăgită în cadrul serialului și am cântat-o. Când am auzit 5.000 de oameni scandând numele meu am început să plâng”.

Deși lucrează din greu pentru piesele și albumele sale, Sore reușește cu brio să petreacă timp și cu fetița sa, Erin, în vârstă de doi ani și jumătate. Astfel, ea îmbină cele două mari iubiri ale sale: arta și familia.

La final, persoanele prezente au participat la o tombolă cu prmeii oferite de Rogé Cavaillès, ce au constat în produse de înfrumusețare.

Fiecare invitată a primit un cadou din partea revistei Unica.

Vă așteptăm și data viitoare, la o nouă ediție a Atelierelor de Idei Unica.