Ce am învățat de la Atelierele de Idei Unica – Goana după cadouri

Șase oameni frumoși, antreprenori, personalități și un trainer financiar, le-au vorbit doamnelor prezente la eveniment despre sutele de idei de cadouri pe care le pot face celor dragi în această perioadă magică a anului.

Cititoarele au avut ocazia să testeze noul dispozitiv glo precum și cele cinci sortimente de stikuri de tutun, aesemănătoare vizual țigaretelor, special create pentru acest dispozitiv.

De asemenea, toată lumea prezentă la Galateca s-a delectat cu cele mai bune preparate Rawz, 100% vegane.

Plini de energie și de voie bună, cei șase speakeri ne-au pus în temă cu această goană după cadouri pe care toată lumea o experimentează în timpul sărbătorilor de iarnă.

Astfel, Alina Tanasă și Diana Enciu, Adrian Asoltanie, Ileana Badiu, Maria Comandașu și Emil Rengle ne-au ajutat cu idei pentru alegerea cadourilor pentru cei dragi, oferindu-ne câteva sfaturi și idei bine țintite.

Ileana Badiu – om de publicitate

Pentru Ileana Badiu, blogger și talentat om de publicitate, Crăciunul este un moment foarte special și se traduce prin toate cadourile frumoase ce se desfac la bradul de Crăciun. Ileana recomandă oamenilor să se gândească din timp la cadourile pe care vor să le ofere și să afle ce își dorește fiecare pentru ca acel cadou să îl facă fericit pe cel căruia îi este adresat.

„Atunci când se oferă un cadou e bine să se ofere cadoul pe care cineva și-l dorește. Eu personal planific cumva lucrurile din timp și mă preocup să găsesc lucrurile care sunt importante pentru cel căruia vreau să îi ofer”, a precizat Ileana Badiu.

Maria Comandașu – iWonder.ro

Maria Comandașu a deschis iWonder.ro, primul magazin 100% caritabil și prima platformă de surprize cu adevărat originale din România. iWonder strânge fonduri pentru copiii bolnavi fără posibilități financiare, prin comercializarea de experiențe cu vedete, obiecte rare cu autograf și surprize greu de realizat pe cont propriu.

În cadrul Atelierelor de Idei Unica, Maria a vorbit despre cadourile –experiențe, ceea ce oferă în general și iWonder.ro.

„A apărut din dorința de a le arăta oamenilor tot timpul anului că suntem atenți la ceea ce-și doresc și că dorințele lor rămân întotdeauna în sufletul și mintea noastră și că atunci când avem ocazia să le materializăm facem tot ce ne stă în putere să se întâmple”, a povestit ea.

Astfel, oamenii au șansa să achiziționeze cadouri cu adevărat deosebite pentru cei dragi, ajutând în același timp un copil.

„Orice experiență sau cadou pe care îl achiziționezi de la iWonder.ro se transformă automat într-o donație pentru un copil pe care noi îl sprijinim în acel moment”, a explicat Comandașu.

Emil Rengle – artist

Emil Rengle a povestit despre implicarea sa în cadourile iWonder și despre bucuria de a face un cadou nonconformist pentru o cauză bună.

„Ajungem să realizăm că cel mai frumos cadou este să fii tu așa cum ești și să dăruiești ceea ce ești tu altor oameni poate să fie cel mai frumos cadou pe care poți să îl faci cuiva. Trebuie să dai acolo unde simți că vrei să dai. Atâta timp cât nu este natural și nu îți vine din suflet cred că nu e frumos față de tine să faci acest lucru. Trebuie dăruit acolo unde simți, unde e nevoie”, a afirmat Emil.

Tânărul câștigător al show-ului „Românii au talent” a povestit și despre o experiență care l-a marcat.

„A venit la studio un cuplu, soțul m-a contactat, iar doamna avea cancer și voia să își trăiască ultimele zile fericită. Din acea oră și jumătate cât a fost alocat cursului am stat cinci ore în sala de dans. Am plâns, am râs, am dansat cu această femeie cum probabil nu am mai făcut-o nici eu în viața mea. Eu mi-aș fi dorit să plătesc pentru această experiență și să nu accept plata domnului pentru serviciile coregrafice. În acele momente se întâmplă ceva magic și îți trăiești viața și se deschide sufletul. Am învățat că nu trebuie să ajungi să îți dezvolți un cancer sau să fii bolnav ca să înveți să te bucuri de viață”, a povestit Emil.

Alina Tanasă și Diana Enciu – Fabulous Muses

Două dintre invitatele speciale ale workshopului „Goana după cadouri” au fost Alina Tanasă și Diana Enciu, care au vorbit despre alegerea cadourilor și oferirea lor în diverse situații.

Cele două „fabuloase” consideră că este mult mai bine să renunțăm la cadourile superficiale și să îi surprindem pe cei dragi cu experiențe sau cu mici atenții precum o cină, un masaj etc.

„Am decis de acest Crăciun să iau niște vouchere. O trimit pe mama la băi cu sare amară, tatei i-am luat voucher la masaj. E mai bine să fii practic”, a precizat Diana.

„E cea mai mare tâmpenie să cumpărăm chestii care nu sunt practice. Le iei degeaba și le dai degeaba. Trebuie să luăm lucruri care sunt folositoare”, a subliniat și Alina.

Ele au dat și câteva idei de cadouri practice precum cărțile sau audiobook-urile.

Adrian Asoltanie – speaker și trainer financiar

Adrian Asoltanie este trainer, speaker și antreprenor de aproape 20 de ani. Consideră că educația financiară e un element esențial al dezvoltării individuale, un ingredient vital al succesului în viața personală și în cariera fiecăruia. El a explicat cum trebuie să își pregătească oamenii bugetul personal în această perioadă.

Adrian ne-a învățat cum să ne organizăm din punct de vedere financiar pentru ca banii să ne ajungă până la salariul următor și chiar să reușim să depunem bani și în contul de economii.

Cât despre bugetul pentru cadouri, el a precizat că acesta ar trebui stabilit din timp, iar banii pentru Crăciun ar trebui economisiți din timp.

De asemenea, el a dezvăluit cum reușește să achiziționeze cele mai drăguțe cadouri pentru soția sa.

„Cred că am găsit esența adevărului și a liniștii în căsătorie: am făcut un grup al nostru de Whatsapp care se numește „idei de cadouri” și în timpul anului, de fiecare dată când vedem ceva interesant și care ne-ar face plăcere, postăm acolo. Se adună ideile și la sfârșitul anului nu știi ce primești, dar măcar primești un obiect din ele sau primești lucrurile pe care ți le-ai dorit. În acest fel am reușit să combinăm și ideea de surpriză”, a arătat Adrian.

Totodată, el a prezentat un sistem de plicuri pentru organizarea banilor în familie, același sistem putând fi pus în practică și de către copii. Potrivit acestuia, plicul îl va învăța pe cel mic să planifice pe termen lung, să înțeleagă că pentru anumite lucruri scumpe trebuie să muncești puțin, îl învață răbdarea.

