Actriţa americană Tori Spelling nu trece deloc prin clipe ușoare. Vedeta în vârstă de 44 de ani are mari probleme financiare și se împrumută pe la prieteni.

Vedeta din “Beverly Hills 90210” nu mai are bani nici să-și plătească facturile. „De curând, însă, i-a cerut bani cu împrumut unei prietene, o actriţă foarte cunoscută. Şi atunci am ştiut cu toţii că are din nou probleme. Trebuie să plătească şcoala privată a lui Liam şi Stella, copiii săi”, a declarat o sursă pentru o publicație din Statele Unite.

Aceeași sursă a continuat: „O parte dintre prieteni le-au sugerat să-şi găsească alt gen de joburi, dar Tori s-a enervat, spunând că nu ştie să facă altceva în afară de actorie. Cu toate astea, având în vedere că are atâția copii de crescut, ar trebui să-şi extindă opţiunile!”.

