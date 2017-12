Ce a făcut Bianca Drăgușanu după prima noapte pe care a petrecut-o cu Victor Slav

Bianca Drăgușanu și-a amintit despre începutul relației ei cu Victor Slav și despre primele zile petrecute împreună. Întrebată despre prima noapte cu el, Bianca și-a amintit lucrul care a convins-o că Victor este bun de soț.

Vedeta TV a fost impresionată de curățenia pe care a găsit-o acasă la Victor.

”Eu când am mers prima oară la el acasă şi, ma rog, am dormit la el, dimineaţa el prezenta meteo. M-am spălat pe dinţi şi primul lucru pe care l-am făcut a fost să verific dulapurile. Aşa ordine nu am văzut nici în magazine. Şi în ziua de azi arată la fel”, a spus Bianca, mândră de soțul ei.

Ea a mai completat: ”Asta mi-a spus foarte multe lucruri despre el. Venisem dintr-o relaţie anterioară unde barbatul cu care fusesem era foarte dezordonat. Unde se dezbrăca, acolo lăsa hainele. Victor e ordonat şi în viaţa de zi cu zi. Se comporta aşa cum trebuie într-o relaţie şi este iubibil”.