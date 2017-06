Ce e cu noul Nissan Micra?

Cu un design special, atrăgător și dinamic, Nissan Micra nu poate trece neobservată. Însă este o mașină pentru el sau pentru ea? Dragoș Craiovan, redactor-șef Auto Bild și Monica Cismaru, redactor Unica, încearcă să afle. (Foto: Ovidiu Tăbăcaru/Auto Bild)



Ce spune Dragoș despre Nissan Micra

Recunosc, în momentul în care am văzut noua Micra în primele poze nu prea știam ce să cred. E un concept, e o versiune sport sau este doar un exercițiu de design? Însă, am realizat rapid că ceea ce văd în poze este Micra pe care o vom vedea pe străzi. În ziua de astăzi, industria auto este reticentă la schimbări radicale de imagine, dar cât de mult mă bucur că Nissan nu s-a aliniat la acest curent pentru modelul lor de clasă mică! Micra arată absolut senzațional și nu ne mai amintește cu nimic de generația veche. Pentru că acum este mai greu de spus dacă Micra este o mașină pentru el sau o mașină pentru ea, am invitat-o pe colega Monica, redactor la revista Unica, să ne spună și părerea ei. Dar să începem cu partea mai tehnică.

Pentru mine este destul de clar. Așa trebuie să arate o mașină. Din primul moment în care o vezi, ea trebuie să nască pasiuni și trebuie să te facă să te bucuri de fiecare dată când te urci la volan. Din acest punct de vedere, Micra este una dintre cele mai arătoase modele de clasă mică. Muchiile ascuțite, formele sculpturale și imaginea dinamică sunt un deliciu și asta se vede foarte bine când analizezi impresiile celor din jur. Micra nu trece neobservată în nicio ipostază și, evident, asta îmi place, mai ales în culoarea Energy Orange, care pare să țipe că vrea atenție. Și părțile pozitive continuă, pentru că impresia inițială nu se termină după ce ai urcat la volan. Odată ajuns pe locul șoferului, descoperi o ambianță impresionantă pentru un model de clasă mică. În versiunea de top, Micra are partea superioară a bordului finisată cu un material sintetic cu aspect de piele. Efectul estetic este reușit.

Lucrurile stau la fel de bine și în ceea ce privește sistemul multimedia, denumit NissanConnect. Acesta are la bază un ecran tactil de 7 inchi și dispune de o bună organizare a meniurilor și a comenzilor. Însă, cea mai plăcută surpriză vine din partea sistemului audio Bose, care promite o experiență unică în segment și, pe bună dreptate, chiar reușește. Sunetul este plin, curat și intens. Există chiar și două boxe montate în tetiera șoferului pentru a-i mulțumi pe cei mai pretențioși audiofili.

În materie de sisteme de siguranță, Nissan a ridicat din nou ștacheta pentru întregul segment. În gama niponilor este deja cunoscut sistemul de camere video cu vedere de 360 de grade pentru parcare, însă Micra oferă cu mult mai mult. Spre exemplu, sistemul Intelligent Emergency Braking, ce permite frânarea automată la detectarea unui obstacol sau Blind Spot Warning, care avertizează șoferul atunci când există mașini în unghiul mort. Dar, gata, să pornim la drum.

Motorul mașinii testate are o cilindree de doar 0,9 litri și trei cilindri, însă datorită supraalimentării reușește să dezvolte 90 CP și 140 Nm. Chiar dacă plecarea de pe loc se face mai lent, micul propulsor impresionează cu prestația de la turații medii și înalte și are un sunet plăcut. Cu acest motor, Micra are un caracter dinamic și reușește să ofere și valori de consum mici. Cutia de viteze are cinci trepte și o etajare corectă, iar trenul de rulare este suficient de elastic cât să ofere un confort optim, fără a compromite ținuta de drum sigură și ruliul redus în viraje. Doar denivelările scurte îi pun ceva probleme trenului de rulare.

Pentru mine, Micra este o mașină care îl poate bucura pe “el” în orice ipostază. Arată absolut fantastic, atât la exterior, cât și la interior și se conduce plăcut, vivace și chiar sportiv, atunci când i se cere. În plus, este suficient de mare la interior pentru a acomoda o familie tânără, ceea ce o face și practică. Să vedem ce zice și Monica.

Ce zice Monica despre Nissan Micra

Ultima mea întâlnire cu Micra a fost într-o vacanță în Santorini, acum câțiva ani, când aveam nevoie de o mașină micuță pentru străduțele strâmte ale insulei. Acum, eram nerăbdătoare să mă reîntâlnesc cu mașina care m-a însoțit într-una dintre cele mai frumoase vacanțe ale mele și nu mică mi-a fost mirarea când am dat peste o variantă mai emancipată, mai mare, mai… portocalie. Doar numele a rămas din ceea ce-mi aminteam eu despre Micra, pentru că noul concept mi-a întrecut, cu siguranță, așteptările. În plus, acum am avut parte de o experiență 100% urbană, dar traficul greoi din București nu s-a resimțit acut. Nu voi avea pretenția să-i comentez foarte mult performanțele tehnice, Dragoș a făcut-o deja, însă mie mi-au atras atenția designul armonios, modern, spațiul din interior, bordul elegant și portbagajul încăpător, factori determinanți în alegerile mele. Și, da, portocaliul o prinde cel mai bine!

E ca o bomboană cu surprize. Singurul lucru pe care i l-aș putea reproșa e ușoara greutate cu care demarează, dar, odată ce-a pornit la drum, nu trebuie să cedezi tentației de a călca accelerația, pentru că te ademenește foarte ușor energica portocalie! Simt că e o mașină jucăușă și, totodată, elegantă. Cum am mai spus, bomboana mea cu surprize. Plăcute!

Date tehnice – Nissa Micra 0.9 IG-T 90

Motor: L3, benzină • Cilindree 898 cmc • Putere maximă 90 CP • Transmisie: față, cutie manuală cu 5 trepte • Dimensiuni: L/l/h 3999/1743/1455 mm • Ampatament 2525 mm • Portbagaj 300 litri • Performanț‌e: 0-100 km/h 12,1 sec • Viteză maximă 175 km/h • Consum mediu 4,4 l/100 km • Emisii CO2 99 g/km • Preț (euro cu TVA): de la 12.790

