Ce conține setul de analize medicale obligatorii și de ce este bine să îl faci anual

Fiecare cetățean român care este înscris la un medic de familie și își plătește asigurările medicale are dreptul, o dată pe an, să beneficieze de un set de analize gratuite, decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și realizate în laboratoare care au contract cu această instituție. Medicul de familie are obligația să interpreteze rezultatele acestor analize, iar atunci când este cazul, să recomande analize suplimentare care vor fi urmărite de un medic specialist. Cei mai mulți dintre noi omit, din păcate, aceste analize uzuale care, uneori, efectiv ne pot salva viața. În plus, ele pot depista la timp anumite suferințe ale organismului, care, netratate, se pot transforma în boală. Aceste analize fac parte din două categorii principale (hematologie și biochimie), iar printre cele mai importante se numără și cele prezentate în continuare.

Hemoleucograma completă – este o investigație care oferă o imagine generală asupra stării de sănătate și permite diagnosticarea infecțiilor, anemiei, leucemiilor etc. Pentru acuratețea acestor analize care evaluează starea populațiilor de celule se recomandă realizarea lor într-un laborator de analize performant.

VSH-ul – reprezintă viteza de sedimentare a hematiilor și este un test care relevă activitatea inflamatorie, ajutând, astfel, în diagnosticarea și monitorizarea evoluției bolilor inflamatorii. De aceea, VSH-ul este esențial pentru depistarea infecțiilor sau inflamațiilor diferitelor organe sau țesuturi.

Fibrinogenul – este primul factor plasmatic al coagulării iar dezechilibrele acestuia sunt expresia afectării directe a diferite organe. Creșterile patologice pot indica afecțiuni precum cele inflamatorii și cardiovasculare (infarct miocardic sau insuficiență cardiacă), pneumonii, tumori maligne sau reumatism.

Glicemia – este un test care măsoară nivelul de glucoză sau zahăr din sânge. Atunci când aceasta are un nivel crescut, poate duce la diabet și boli cardiovasculare. În mod normal, zahărul din sânge reprezintă combustibilul de bază pentru obținerea energiei necesare omului, iar un nivel constant asigură un bun metabolism.

Colesterolul – este o grăsime care se găsește în toate celulele organismului, aproximativ 20% provenind din alimentație, restul fiind fabricat de organism, la nivelul ficatului. Există un colesterol „rău” care se numește LDL și se depune pe pereții arterelor și unul „bun” HDL care este eliminat din corp.

Calciul – reprezintă aproximativ 2% din masa corporală a unui adult și se găsește în proporție de 99% în oase. Analiza nivelului calciului (ionic și total) este importantă pentru sănătatea oaselor, iar variațiile severe ale acestuia sunt cunoscute sub denumirea de hipocalcemie și hipercalcemie.

Electroforeza proteinelor serice și totale – este importantă pentru că proteinele sunt componente vitale pentru funcționarea celulelor și țesuturilor implicate în răspunsul imunitar. Proteinele sunt responsabile de transportul medicamentelor și a altor substanțe prin corp, precum și de reglarea funcțiilor organismului.

Probele hepatice simple – (transaminazele, bilirubina etc.) sunt un foarte bun ghid în diagnosticul precoce al hepatitelor cronice, în special C și D, fiind, printre altele, teste de evaluare a funcției ficatului. În același timp, trebuie multă atenție în interpretarea rezultatelor, pentru că valorile crescute ale TGO și TGP nu duc automat la o afecțiune hepatică.

Probele renale – includ ureea, creatinina și sumarul de urină, care pot evidenția infecțiile urinare, litiazele renale, dar și insuficiența renală care este o boală gravă. Aceste teste permit evaluarea funcției rinichilor, pentru că acidul uric, creatinina și ureea se găsesc în sânge și se elimină prin rinichi, iar surplusul lor este o adevărată otravă pentru organism.

Fie că suntem sănătoși, fie că suferim de diferite afecțiuni, cu un efort minim, o dată pe an, ne putem proteja și îmbunătăți starea de sănătate.

Foto: pexels.com