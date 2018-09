În prima zi la job după o binemeritată vacanță, Dana-Ruxandra Panghe, beauty editorul Unica, a venit la mine în birou și mi-a furnizat, fără să știe, cea mai potrivită introducere pentru acest articol. “Ce bine îți stă părul, ce i-ai făcut?”. “Chiar?” Și înainte să-mi asum complimentul m-am trezit povestindu-i despre cum folosesc eu această gamă nouă pe bază de cafeină, Plantur39, menită să contracareze căderea părului, dar care are și alte beneficii decât cele despre care citisem. De pildă, părul meu cu o nesuferită tendință de îngrășare s-a comportat mult mai bine decât la orice altă întâlnire tete-a-tete cu o gamă de îngrijire.

În general, părul nu arată grozav la sfârșitul verii. Razele UV și clorul din piscină îl deteriorează și firul de păr devine casant, deshidratat și inflexibil ca un ac de siguranță. Iar acele de siguranță nu primesc prea multe complimente… Pesemne că am făcut ceva bine de-am trecut testul “părului de revistă” în ochii vigilenți ai unui beauty editor care a văzut, a auzit și a testat cam tot ce e nou în materie de frumusețe. 🙂

Poate pentru că am folosit timp de câteva săptămâni șamponul pentru păr vopsit și deteriorat, balsamul și tonicul leave-in pe bază de cafeină de la Plantur39, iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Rutina de îngrijire a inclus utilizarea produselor de îngrijire la două zile, ca de obicei, ba uneori și la trei zile, și tonicul în fiecare zi, cum este recomandat.

Despre felul în care acționează substanțele active din produse am scris și într-o postare anterioară, când le-am descoperit. Pe scurt, cafeina este absorbită de scalp și de foliculul pilos, formând un depozit de substanță activă, ce se menține până la 24 de ore (de aceea este recomandată folosirea zilnică a tonicului), și protejează rădăcina firului de păr.

După primele utilizări am observat că părul are mai mult volum, este “mai plin”, mai ușor de coafat și își păstrează forma mai multă vreme (chiar și buclele alea care se (te) lasă când ți-e lumea mai dragă). După mai multe folosiri, și o analiză de-a fir a păr a subiectului, am ajuns la concluzia că gama își ține promisiunea, protejează rădăcinile și reduce căderea firelor de păr datorată schimbărilor hormonale ce apar o dată cu înaintarea în vârstă. Ah, și crește numărul complimentelor.