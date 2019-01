Ce am aflat la Atelierele de Idei Unica – Planuri și dorințe în 2019

Speakerii prezenți la eveniment le-au învățat pe cititoarele Unica cum să se organizeze în noul an, le-au povestit experiențe personale și le-au spus cum să adopte un stil de viață sănătos.

Cititoarele au avut ocazia să testeze noul dispozitiv Glo și sortimente de stikuri de tutun, asemănătoare vizual țigaretelor.

Totodată, toată lumea prezentă la eveniment s-a delectat cu cele mai bune preparate oferite de Rawz, 100% vegane.

Ce informații am aflat de la speakeri?

Miruna Stănculescu(psihoterapeut)

Miruna Stănculescu a fost primul speaker care ne-a vorbit la eveniment și de la care am aflat informații utile, din experiența sa personală: „Sigur o să reușești dacă încerci, dar nu e ușor și te îndoiești de tine constat până te lămurești dacă ai luat-o pe drumul pe care trebuia să o iei.(…) Eu știu cine eram și cine am ajuns și asta îmi dovedește că se poate!”, ne-a mărturisit psihoterapeutul.

„Marea problemă a rezoluțiior de început de an este că vin cu o foarte mare nerăbdare și că se strânge toată frustrarea din anul trecut(…), în mintea noastră funcționează două personaje – unul e visătorul, iar celălalt este îndeplinitorul de vise. Ce este foarte important e ca dorințele de Anul Nou să le lăsați…până în februarie, cu mai multă moderație și încercați să le spargeți în lucruri mai mici. Nu e ușor, dar se poate!”

Amalia Enache(prezentatoarea Știrilor Pro TV)

Amalia Enache ne-a mărturisit că nu are o listă cu rezoluții, la început de an, ci pentru ea schimbările vin natural: „Nu funcționez atât de calendaristic. Cel mai adesea schimbările se întâmplă atunci când se schimbă ceva în mine care să mă facă să vreau să schimb ceva, fie că e vorba de siluetă, fie că e vorba de momentul în care am simțit eu că vreau să schimb ceva în mine și am fost la un pshihoterapeut și am făcut foarte mulți ani drumul acela. Lucrurile acestea pentru mine au venit întotdeauna foarte intim, foarte profund, fără să îmi fi propus. Au fost mai degrabă niște consecințe ale unor hopuri pe care le simțeam. Cred că e în regulă pentru noi, să le gândim că suntem ok, dacă suntem bine astăzi”, ne-a spus Amalia.

De asemenea, ea este de părere că un lucru extraordinar de bun, atunci când ne confruntăm cu probleme, este să ne gândim întotdeauna la soluția potrivită: „Eu tot la soluții mă gândesc, asta îi spun și Almei (n.r. – fiica ei), să ne gândim la soluție, să găsim soluția pentru a rezolva problema. Eu am convingerea că de fapt SOLUȚIA există!”

Irina Alionte(antreprenor)

Irina Alionte le-a îndemnat pe cititoare să pună mai mult accent pe sănătate și pe mișcare, pe tot parcursul anului, nu doar la început și totodată să aibă mai multă încredere în ele: „Eu sunt de părere că sănătatea este cel mai de preț dar pe care îl avem și de asta, trebuie să avem grijă de ea și să o cultivăm nu doar la început de an, nu doar în luna ianuarie când motivația este la cote maxime, ci pe tot parcursul anului!”

„Depinde de fiecare dintre noi să facem ceva, partea bună este că depinde de TINE să faci ceva pentru a avea nu numai corpul, ci sănătatea, încrederea în tine pe care ți-o dorești.(…) Una din motivațiile mele principale în viață este cea de a schimba percepția oamenilor despre mișcare și despre un stil de viață sănătos. Dacă îți creezi o disciplină într-o arie a vieții tale, cum ar fi sportul, poți să o duci apoi și în carieră să vezi ce noi opțiuni ți se deschid, ce noi posibilități poți avea”, ne-a spus Irina.

Mihaela Bilic(medic nutriționist)

Mihaela Bilic le-a oferit cititoarelor sfaturi utile despre dieta pe care și-au propus să o urmeze la începutul acestui an: „Orice dietă funcționează atunci când o ții, dar nu ai cum să crezi despre tine că o să mănânci toată viața numai chestiunea aia. Iar atunci când îți dorești să slăbești, trebuie să te gândești De ce vrei să slăbești?, pentru că de multe ori, noi ne ascundem de noi, iar mâncarea este cel mai bun aliat din viața noastră – noi uităm de noi cu mâncare, uităm de dureri și emoții cu mâncare. Până să ajungem la sală și să ne fie bine făcând mișcare, trebuie să reușim să ne dorim lucrul acesta pentru noi! Trebuie să considerați că meritați și să faceți din asta o prioritate!”, ne-a îndemnat medicul nutriționist.

Iată întregul material video de la Atelierele de Idei Unica!

La final, 3 cititoare norocoase, care au participat la tombola Atelierelor de Idei, au câștigat cărți oferite de medicul nutriționist Mihaela Bilic, iar fiecare invitată a plecat acasă cu un cadou din partea revistei Unica, dar și cu un voucher de la echipa Body Shape Centre.

Vă așteptăm și data viitoare, la o nouă ediție a Atelierelor de Idei Unica!

