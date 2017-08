Cătălin Scărlătescu organizează în această toamnă cel mai mare festival cu mâncare românească

Toamna aceasta va avea un gust românesc savuros. Pentru că iubește tradițiile noastre și mâncarea românească, chef Cătălin Scărlătescu și-a propus să le redea strălucirea de altădată: între 5 și 8 octombrie, celebrul chef va organiza “Festivalul gustului românesc”, care se va desfășura la Constanța.

Festivalul le va propune oaspeților rețete autentice, pe care chef Scărlătescu le-a redescoperit și învățat în drumurile sale prin țară chiar de la localnici. „Sunt fascinat de tot ce înseamnă România și nu ratez nicio ocazie de a străbate țara asta minunată în căutare de mâncare fabuloasă. În Dobrogea am descoperit niște doamne cu mâini absolut miraculoase, care întind niște foi de plăcinte cât patul, în Maramureș am gătit la foc cu bătrânii satului care mi-au arătat secretele lor, la stână am mâncat cel mai gustos bulz din viața mea. România e cu adevărat fabuloasă, iar mâncarea noastră merită să fie readusă pe mesele orășenilor. Așa a luat naștere ideea acestui festival, în care prințesa va fi mâncarea noastră”, a declarat celebrul bucătar.

De la rețete tradiționale ale ciobanilor, la preparate culese de la români din Moldova, Transilvania sau Maramureș, la delicatese din Dobrogea, mâncăruri celebre din Banat, Bucovina și Oltenia și specialități consacrate din Muntenia, toate vor fi pregătite în cadrul festivalului, spre deliciul celor care vor ajunge la Constanța.