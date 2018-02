Cât s-a îngrășat Adelina Pestrițu în primele 3 luni de sarcină: “Mi-aș fi dorit să mă mut în frigider”

Adelina Pestrițu a anunțat în urmă cu câteva zile că este însărcinată în trei luni cu iubitul său, Virgil Șteblea, un om de afaceri din Capitală, cu care are o relație de aproape un an.

Adelina și Virgil deja se pregătesc de nuntă și nu ne surprinde absolut deloc. Se pare că în ultimul timp îndrăgita prezentatoare TV a făcut schimbări radicale în viața și continuă să facă. Și-a schimbat look-ul, și-a schimbat casa, a început o nouă relație, a rămas însărcinată și se pregătește să ajungă pentru a doua oară la altar. Ei bine, cu toate astea, Adelina este dispusă și chiar bucuroasă să experimenteze încă o schimbare majoră: silueta. Cu toate că până acum a avut tot timpul grijă la alimentație, se pare că sarcina i-a cam schimbat tabieturile și i-a adus pofte ciudate.

Citește și – Cine este Virgil Șteblea, iubitul Adelinei Pestrițu

Aceasta a vorbit pe blogul său despre schimbările pe care le-a experimentat până acum la nivel fizic și a declarat cu sinceritate că este pregătită să se îngrașe, cu toate că până acum a luat doar un kilogram și jumătate în greutate: “Grețurile și stările de rău și-au făcut apariția. Dintr-o dată. Nu știam cât mă vor ține și cât de intense vor fi. Le aveam mai accentuate în prima parte a zilei, imediat cum mă trezeam, urmând să-mi revin cât de cât, dar nu complet, până seara. Am avut momente în care n-am suportat parfumurile după care eu eram înnebunita înainte. Virgil nici nu a stat prea mult pe gânduri și a renunțat de bunăvoie la parfum (că așa e el, grijuliu). Mirosul de mâncare gătită mi se părea chin. Nu-mi doream să mănânc decât avocado, ardei gras cu sare, murături și să beau zeama de la varza murată. Dormeam și câte 14 ore legate, fără să am dureri de cap. Cât despre pofte, în prima luna mi-aș fi dorit să mă mut în frigider sau în sertarul cu dulciuri. Dacă ajungeam în vizită, frigiderul gazdei devenea ținta mea sigură. Până nu-mi băgam nasul să vad ce bunătăți are la rece, nu mă lăsam. În greutate nu pot spune că am luat. Cântăresc mai mult cu un 1 kg și jumătate față de perioada în care nu eram însărcinată. Dar sunt pregătită să mă îngraș, să mă transform, dacă asta ține de binele și sănătatea bebelușului.”

De asemenea, Adelina a mărturisit că se teme de nașterea naturală, dar dacă așa va decide doctora care-i supraveghează sarcina, atunci se va conforma: “Încă nu am aflat ce va fi. Nici nu vreau să mă setez pe o supoziție. Vreau ca medicina evoluată să-mi facă această surpriză plăcută și apoi să ne gândim și la numele ce-l va purta. În orice caz, orice ar fi, ne dorim să poarte și un nume de sfânt. Toate ca toate, dar mi-e cam frică de o naștere normală. Le consider eroine pe cele care o fac. Însă, am încredere totală în medicul meu și-i voi urma sfaturile, astfel încât totul sa fie ok cu bebele pentru că până la urma el e cel mai important în momentul ăsta.”

Citește și – Adelina Pestrițu a făcut marele anunț: se mărită cu Virgil Șteblea

Citește și – Exclusiv. Adelina Pestrițu a dezvăluit secretul siluetei sale: “Nu țin dietă, dar…”

Sursă foto: Facebook