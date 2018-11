Casa Arethei Franklin a fost scoasă la vânzare. Care este prețul cerut

Locuința are o suprafață de 385 de metri pătrați

Locuința de află în zona orașului Detroit și are o suprafață de 385 de metri pătrați. Cântăreața Aretha Franklin a murit fără să lase în urmă un testament. Ea deținea mai multe proprietăți imobiliare în zona orașului Detroit, estimate de specialiști la minimum 2 milioane de dolari.

Aretha Louise Franklin a fost o cunoscută cântăreață și cantautoare. Artista s-a bucurat de mult succes și a primit aprecieri pentru interpretarea unor hituri precum: „Respect”, „Spanish Harlem”, „I Say a Little Prayer”, „Rock Steady”, „Jump to It” „Until You Come Back to Me” sau „Think”. Succesul său fulminant i-a adus până la finele anilor ’60 titlul de „Regină a muzicii soul”. Aretha Franklin a lansat o serie de albume cunoscute: „I Never Loved a Man the Way I Love You”, „Lady Soul” sau „Amazing Grace”. De-a lungul carierei, Aretha a avut 112 cântece incluse în clasamentele Billboard. Artista a câștigat 18 premii Grammy și este considerată una dintre cele mai de succes cântărețe din istorie, cu peste 75 de milioane de înregistrări vândute în întreaga lume.

Cântăreața a murit în acest an, la vârsta de 76 de ani, din cauza unui cancer pancreatic. Artista a fost căsătorită de două ori: cu Ted White și cu regizorul American Glynn Turman. Aceasta avea 4 copii.

Piesa „I say a little prayer” are peste 101 de milioane de vizualizări pe Youtube



