Carucioarele pentru bebelusi: transformarea totala a acestora

Atunci cand vorbim despre primele achizitii ale parintilor, ne gandim imediat la carucioarele pentru bebelusi. Cum am putea sa nu? Sunt indispensabile inca din primele zile de viata ale unui bebelus si faciliteaza viata parintilor atunci cand vine vorba de plimbarile atat de importante ale celor mici. Stim cu totii de ce carucioarele pentru bebelusi se numara printre prioritatile parintilor, dar cati dintre voi stiu cum au fost ele inventate, cand si de catre cine?

Carucioarele pentru bebelusi au fost inventate in 1733 de arhitectul englez William Kent. Primul model a fost creat special pentru cel mai mic dintre cei trei copii ai ducelui de Devonshire, la cererea celui din urma. William Kent a fost inspirat de unul dintre carucioarele de carat unelte de gradinarit, astfel ca a adaptat un cos de paie in forma de scoica, in care copilul putea sa stea intr-o pozitie foarte comoda.

Mai mult decat atat, l-a adaptat cu patru roti confectionate din lemn si cu fraie pentru a putea fi tractat de un animal de curte, precum un caine, un ponei sau o capra. Potrivit izvoarelor istorice, primul carucior pentru bebelusi era dotat cu o saltea din pene de gasca, iar cosul cu un desen in forma de sarpe.

Modelul era, bineinteles, unul care nu putea sa asigure bebelusilor siguranta, dar cel al lui William Kent, fiind primul de acest fel, a devenit rapid popular printre cei care dispuneau de bani in acea perioada. In scurt timp, copiii aristocratiilor calatoreau in carucioare pentru bebelusi. Exemplul oferit de William Kent a fost urmat si de altii. Au aparut ateliere specializate in constructia de carucioare pentru bebelusi, iar in anii care au urmat, modificarile de design au fost inevitabile.

Poate cea mai importanta modificare a reprezentat dotarea carucioarelor pentru copii cu manere, pentru ca ele sa poata fi impinse de insotitorul copilului. Bineinteles ca aditia i-a incantat mai mult pe parinti decat pe copii. Cei dintai puteau atunci sa se bazeze pe siguranta caruciorului pentru copii, in timp ce bebelusii se distrau mai tare la vederea animalului favorit.

Popularitatea carucioarelor pentru bebelusi a capatat noi valente in anul 1840, atunci cand regina Victoria a cumparat toate cele trei modele de la magazinul de produse pentru copii “Hitchings” din Ludgate Hill, Londra. Evident ca gestul ei a fost imitate de toti parintii potenti financiar, iar in urmatoarea perioada toate persoanele din inalta societate au achizitionat ceea ce incepuse sa devina un accesoriu optional pentru parinti.

In secolul al 19-lea, carucioarele pentru bebelusi reflectau rangul social si purtau denumirea de “Ducesa” sau “Printul”.

Primul patent pentru carucioarele pentru bebelusi a fost obtinut in Statele Unite ale Americii, pe data de 18 iunie 1889, iar ideea i-a apartiunut unui alt William. Ironic, nu? Pe numele lui William H. Richardson, acesta a creat un dispozitiv care permitea intoarcerea cosului in care statea copilul cu fata sau cu spatele la insotitor. Si rotile au suferit transformari logice: aveau sine care usurau luarea virajelor. La sfarsitul Primului Razboi Mondial, piata era plina de carucioare pentru bebelusi. Ele nu mai erau produse doar pentru cei bogati, avand preturi accesibile pentru intreaga societate.

In anul 1950, orice familie care avea un copil isi permitea sa cumpere un carucior.

In prezent, regasim aceeasi situatie mentionata anterior. La Noriel, puteti descoperi o multime de modele de carucioare pentru bebelusi, de la carucioarele clasice, la carucioarele 2 in 1, la carucioarele 3 in 1. Sau, pentru aceia norocosi, cu dubla bucurie, carucioare pentru gemeni. Preturile sunt accesibile si interesante, trebuie numai ca parintii sa descopere ofertele!