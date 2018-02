Carmen Harra prezice dezastre naturale în 2018 și o femeie la cârma României

Carmen Harra, binecunoscutul astrolog și numerolog, așa cum ne-a obișnuit deja, face previziuni în toate domeniile, iar ultimele sale preziceri vorbesc despre situația României.

Carmen Harra a vorbit despre dezastrele naturale care se vor abate asupra României în anul 2018: ”Vor fi mai multe inundații. Anul acesta, din fericire, cutremurul ne va ocoli. Inundații însă vor fi, dar anul acesta fenomenul politic va fi cel mai puternic și nu aspectele acestea care vizează fenomenele naturale. Anul 2018 va fi mult mai liniștit decât 2017. Vor fi două sau trei persoane foarte importante care vor dispărea din permietru și din nefericire este extrem de dureros pentru că nu se mai nasc oamenii ca ei, nu vor mai fi oameni de asemenea calibru. În 2018 va veni o criză economică. Să ne așteptăm la ea la sfârșitul anului și va fi o criză bruscă și foarte puternică și este consecința faptului că se produc aceste rupturi din punct de vedere politic” – a dezvăluit Harmen Harra, în direct, la Antena 3.

De asemenea, Carmen Harra a vorbit și despre posibilitatea ca țara noastră să fie condusă de o femeie: ”Vom vedea femei în poziții de conducere în următorii opt ani, chiar și o femeie președinte. Nu va fi anul viitor, mai urmează. Persoana există, însă nu s-a afirmat încă în sfera politică. Vor fi foarte mute persoane noi și puternice, care vin cu un flux nou, ce va capta atenția lumii. Nu va fi un an ușor. E un an de căderi de guverne. Va rămâne în istorie din punct de vedere politic. Căderi de guverne am văzut de două ori în America. O să cadă și Trump în 2018, dar și Putin. Căderile acestea sunt extraordinar de importante și vin deodată. La fel o să fie și în România. Tot anul 2018 va fi marcat de evenimente politice majore. Vor fi mișcări de stradă de amploare. Președintele Iohannis va fi foarte încolțiti din toate părțile. Mulți din jurul lui sunt foarte afectați. Susținătorii lui nu mai sunt așa fideli. Lumea se manifestă într-un mod fără precedent. Nu este un an foarte bun nici pentru Iohannis, chiar deloc”” – a concluzionat Carmen Harra la Antena 3.

Sursă foto: Facebook