Care sunt trendurile în gastronomie în 2019?

Meniurile de degustare (tasting menus) vor fi mult mai frecvente pentru că oamenii caută din ce in ce mai mult experiențe noi versus confort.

În 2018 am avut primele Chef’s table în România – în care clienții pot interacționa cu bucătarul- șef în timpul experienței gastronomice. Acestea vor deveni mai dese în 2019, pentru că răspund nevoii de acces în ‘culise’ și de descoperire a chefului ca personalitate, ca vocea distinctă din spatele meniului.

Asocierile/Pairingurile între feluri din meniu și băuturi vor depăși zona clasică de asociere cu vinuri și se vor duce în mai multe direcții, de la bere, sucuri naturale din fructe/legume, la ceai și chiar cafea.

Colaborările între chefi care au ca rezultat perspective noi și experimentale (4hands dinner – meniu realizat/creat de doi chefi sau 6hands dinner – realizat de 3 chefi) vor fi din ce în ce mai populare – fiind definiția unei experiențe efemere si profund creative.

Ce e IN și ce e OUT în materie de fine dining?

Redescoperirea localului este și va rămâne in pentru mult timp. Asta se traduce în viziune nouă despre ingrediente considerate umile până acum pentru fine dining (varză, praz) și propunerea de ingrediente regionale și sezonale, care tratate cu grijă pot să redea esența gustului unui loc.

Pentru că România are o istorie lungă și diversă de murături, acestea vor fi din ce in ce mai folosite în meniuri, mai ales că se încadrează bine în tendințele nordice și asiatice de fermentare, foarte puternice la nivel global.

Serviciile formale sunt out : Serviciul trebuie să fie expert, profesionist, dar degajat, relaxat în același timp – fine dining este din ce in ce mai absorbit/înlocuit de casual dining.

Ce tendințe se conturează în ceea ce privește ieșirile la restaurant?

Ca urmare a dezvoltării incredibile a serviciilor de livrare din ultimul timp, va exista o presiune foarte mare pe calitate, indiferent dacă vorbim despre un bistro sau un restaurant de fine dining. Dacă fac efortul de timp si bani pentru a ieși în oraș, oamenii se vor aștepta ca ce găsesc/li se oferă să fie peste medie – mediocritatea va fi din ce în ce mai taxată.

Putem vorbi despre trenduri și inovații în ceea ce privește vinurile?

În 2019, cel mai important trend este concentrarea mai mare pe soiurile locale. Acestea vor fi din ce în ce mai cerute/vizibile și nu doar cele cunoscute precum Fetească Neagră, Albă, Regală sau Negru de Drăgășani – vom degusta mai des Novac, Cadarcă, Băbească Neagră și Zgihara de Huși.

Maturarea în baric va fi mai puțin folosită, soiurile fiind astfel mai bine puse în evidență. În aliniere cu o tendință globală, va crește numărul vinurilor produse organic/vinuri naturale în meniuri. În ceea ce privește inovația, vom vedea din ce în ce mai multe vinuri „ușoare” – în care nivelul de alcool este mai redus, ceea ce le facem mai accesibile pentru consum.

Foto: PIxabay