Care sunt melodiile și cărțile preferate ale lui Barack Obama, din 2017

Fostul preşedinte american Barack Obama a făcut o tradiţie din a dezvălui la începutul fiecărui an care au fost melodiile și cărțile sale preferate dn anul anterior.

Și la începutul acestui an Obama a respectat tradiția, dezvăluind într-o postare pe pagina sa personală de Facebook care sunt melodiile și cărțile sale preferate din 2017.

΄n timpul mandatelor mele, am iniţiat o tradiţie de a îmi împărtăşi lista de cărţi şi melodii preferate. A fost un mod plăcut de a reflecta la lucrările cu care am rezonat şi de a face mai cunoscuţi autori şi artişti din întreaga lume”, a scris fostul preşedinte american pe rețeaua de socializare, urându-le prietenilor săi virtuali „un An Nou fericit şi sănătos” şi prezentând cele două liste în care includ „de la melodii care m-au făcut să dansez până la poveşti care m-au inspirat”.

Lista cu „cele mai bune cărți” pe care Barack Obama le-a citit în 2017 cuprinde, în ordine:

„The Power” de Naomi Alderman;

„Grant” de Ron Chernow;

„Evicted: Poverty and Profit in the American City” de Matthew Desmond;

„Janesville: An American Story” de Amy Goldstein;

„Exit West” de Mohsin Hamid;

„Five-Carat Soul” James McBride

„Anything Is Possible” Elizabeth Strout;

„Dying: A Memoir” de Cory Taylor;

„A Gentleman in Moscow” de Amor Towles;

„Sing, Unburied, Sing” de Jesmyn Ward.

Fostul preşedinte american a mai menţionat ca „bonus“ cărţile „Coach Wooden and Me“, de Kareem Abdul-Jabbar, şi „Basketball (and Other Things)“, de Shea Serrano.



În ceea ce privește lista cu „cele mai bune melodii” pe care fostul șef de stat le-a ascultat în 2017, aceasta cuprinde următoarele 21 de cântece:

„Mi Gente” de J Balvin & Willy William;

„Havana” de Camila Cabello (feat. Young Thug);

„Blessed” de Daniel Caesar;

„The Joke” de Brandi Carlile;

„First World Problems” de Chance The Rapper (feat. Daniel Caesar);

„Rise Up” de Andra Day;

„Wild Thoughts” de DJ Khaled (feat. Rihanna and Bryson Tiller);

„Family Feud” de Jay-Z (feat. Beyoncé);

„Humble” de Kendrick Lamar;

„La Dame et Ses Valises” de Les Amazones d’Afrique (feat. Nneka);

„Unforgettable” French Montana (feat. Swae Lee);

„The System Only Dreams in Total Darkness” de The National;

„Chanel” de Frank Ocean;

„Feel It Still” de Portugal. The Man;

„Butterfly Effect” de Travis Scott;

„Matter of Time” de Sharon Jones & the Dap-Kings;

„Little Bit” de Mavis Staples;

„Millionaire”de Chris Stapleton;

„Sign of the Times” de Harry Styles;

„Broken Clocks” de SZA;

„Ordinary Love” (Extraordinary Mix) de U2.

Ca „bonus“, Barack Obama a menţionat melodia „Born in the U.S.A.“ a cântăreţului Bruce Springsteen.

Citește și – Michelle Obama – drumul de la cel mai sărac cartier din Chicago la Casa Albă

Citește și – Top 7 romane preferate de Emma Watson

Foto – Hepta