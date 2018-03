EXCLUSIV! Cântăreața Maria Andreea, dezvăluiri din culise. Cum este în realitate Lara Fabian

Pe Maria Andreea ne-o amintim cu drag după ce a participat de două ori la Eurovision, ultima dată chiar anul trecut cu piesa latino Reina. Ei bine, dincolo de această pasiune minunată, Maria Andreea tocmai și-a luat diploma de jurnalist și a intrat în lumea presei cu un interviu senzațional realizat cu nimeni alta decât celebra Lara Fabian.

Maria Andreea, la invitația organizatoriilor, a plecat pe urmele Larei Fabian în turneul Camouflage și ne-a dezvăluit, în exclusivitate, amănunte din spatele scenei: “Prima dată când am cunoscut-o pe Lara mă aflam în holul hotelului unde era cazată. Ea era îmbrăcată comod, într-un pulover și nemachiată. Am fost impresionată să văd cât de frumoasă este. Are o frumusețe naturală, dar și o bunătate nativă care i se citea pe chip. Am simțit căldură din partea ei.” – ne-a povestit Maria Andreea.

Fiică de preot, Maria Andreea i-a oferit în dar o brățară-mătanie Larei și mare i-a fost surpriza să constante că, la a doua întâlnire, Lara Fabian o purta, aspect care spune multe despre îndrăgita artistă de talie internațională: “I-am oferit o mătanie de la biserică de la tata, pe albastru și negru, pentru că Lara iubește negrul, și i-am spus simbolistica pe care o are și că este sfințită. Am rămas surprinsă să văd că o poartă și chiar mi-a spus că a avut-o la mână în timpul concertului.” – ne-a mărturisit Maria Andreea.

Modestia și blândețea, zâmbetul timid și sinceritatea din priviri nu sunt măști de scenă, ci sunt chiar calitățile sale, cel puțin așa ne-a descris-o Maria Andreea: “Lara mi-a confirmat. Dragostea este lucrul care te face să zâmbești cel mai mult. Când am întrebat-o de fiica și de soțul ei, s-a luminat la față și dintr-o dată și-a schimbat starea. Mi-a spus așa: ‘Ca fiecare femeie, profit din plin de zilele mele și încerc să iau totul cu simplitate, încerc să-mi asum responsabilitatea și am un soț minunat care are grijă de fiica mea și care este cel mai bun lucru din viața mea. Cel mai bun sprijin pe care mi-l pot imagina. Fiind înconjurată de omul acesta, m-a făcut pe mine să devin o mamă mai bună și mai prezentă.'”

Din interviul pe care Maria Andreea i l-a luat Larei Fabian aflăm că pe lângă vocalize, artista are un ritual pe care-l respectă cu strictețe înainte de a urca pe scenă: “Punem degetele mari în sus și le conectăm pentru a ne transmite energie.” – dezvăluie Lara Fabian.

În cadrul turneului internațional Camouflage, Lara Fabian va poposi și în România. Artista va susține concerte la Cluj, pe 29 martie, și la București, pe 31 martie.

