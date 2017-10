Când Dumnezeu îți scrie povestea de dragoste. Doi tineri s-au cunoscut la biserică și au rămas de nedespărțit

O femeie din SUA, care a vrut să rămână sub protecția anonimatului, a povestit pe pagina de Facebook „How We Met” cum și-a cunoscut actualul soț. Postarea femeii a devenit virală pe Internet și reprezintă încă o dovadă a faptului că dragostea adevărată există.

Iată o poveste de dragoste care o să te inspire:

„Aveam 15 și el 16 ani când ne-am întâlnit prima dată într-un grup de tineri al bisericii. În seara aceea, familia lui m-a condus acasă, iar el era singurul din mașină care vorbea cu mine și voia să mă cunoască mai bine. În orice caz, a durat foarte puțin deoarece, la scurt timp după ce ne-am întâlnit, familia lui a decis să părăsească această biserică și am pierdut contactul cu el timp de câțiva ani.

În perioada în care a lipsit, s-a îmbolnăvit cu virusul West Nile, a stat în spital timp de două săptămâni și era aproape să își piardă viața. Nu știam cum îl cheamă la început, dar i-am rupt numele din buletinul bisericii și l-am lipit pe peretele din spatele patului meu și am început să mă rog zilnic pentru el. Nu bănuiam atunci că mă rog pentru viitorul meu soț.

După ce s-a însănătoșit, ne-am întâlnit întâmplător pe stradă, am făcut schimb de numerele de telefon și am început să ieșim împreună când aveam 17 ani. Un an mai târziu, m-a însoțit la balul meu de absolvire și a făcut ca acea seară să fie de neuitat…. a fost seara în care m-a cerut în căsătorie. Îmi amintesc cum ne priveau toți colegii și profesorii mei, crezând că suntem doar niște copii nebuni care nu înțeleg ce angajamente și-au luat, dar nu a contat pentru că am făcut nunta la scurt timp după ce am terminat liceul.

Acum suntem căsătoriți de nouă ani și avem împreună doi băieți de șapte și opt ani. Viața mea a început într-adevăr la biserică în mai multe moduri”, a scris femeia pe rețeaua de socializare.

Foto – 123rf