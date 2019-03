„(Pentru lookul glowy) Am folosit cam multe chestii“, dezvăluie Barbara. „Știi cum e, uneori spui că faci un look natural sau mai bronzy, dar procesul durează. Primul lucru pe care-l fac este să aplic primer și să hidratez tenul. Pentru zona ochilor și pentru restul feței aplic produse hidratante diferite. Apoi, când fața e pregătită aplic fond de ten și anticearcăn, și apoi fard de ochi. Apoi bronzer, iluminator, fard de obraz, mascara, spray fixator și ruj – am mereu cu mine“, spune artista.

Ţi-a plăcut articolul „Barbara Isasi de la Mandinga ne învață cum să îți faci un look glowy“? Abonează-te la newsletter