Îl atingi tandru. Degetele tale simt textura fină și familiară. Gândul la viitoarele plăceri îți stârnește imaginația. L-ai așteptat atât de mult… și în sfârșit a venit! Chiar el… salariul!

După ce am m-am întâlnit cu câteva mii de oameni, majoritatea femei, la cursurile mele, pot spune cu certitudine că banii sunt ca sexul. Studiile arată că aproximativ 80% din timpul nostru activ are legătură cu banii. De la cele 8-10 ore petrecute zilnic la serviciu pentru a-i produce la orele ceva mai plăcute petrecute cheltuindu-i, la po­vara psihologică constantă a ratelor, utilităților, alimentelor, gestionarea banilor ne ocupă la fel de intens gândurile ca și sexul.

Ce să mai vorbim de plăcerea oferită de cheltuirea lor… de hormonii fericirii care invadează organismul la gândul „mi-e poftă de ceva bun“ sau la propria reflexie în­cântătoare ce te privește din oglinda ma­ga­zinului de haine sau pantofi!

Și, asemeni sexului de calitate, provocarea financiară e aceeași: cum facem să vină mai des și să nu se termine așa de repede.

Cunoaște-te mai bine

Primul pas pe care îl recomand în orga­nizarea financiară este să te cunoști mai bine. Probabil că sună a sfat de sexolog. Cred că e foarte important să-ți cunoști personalitatea financiară. Ești chibzuită sau cheltuitoare? Poți să traversezi mallul fără să umbli în portofel? Poți să ieși din hipermarket doar cu produsele de pe lista scrisă cu grijă de-acasă? Sau te înmoi la fiecare bulină galbenă sau roșie cu reduceri? Cumva posterul cu „colecția nouă“ îți duce instinctiv mâna spre card? Sau poate consideri banii ca fiind ceva murdar, imoral, nedemn de preocupările tale spirituale înalte…

Fiecare personalitate financiară are nevoie de alte unelte. O persoană mai cheltuitoare ar trebui să folosească mai des banii cash, să-i simtă și să-i controleze direct. Ar avea mare nevoie de un buget personal și de liste de cumpărături. Ar trebui să rărească plimbările casual prin mall pentru că pur și simplu nu e construită să reziste sutelor de stimuli care activează impulsul de cumpărare. O persoană chibzuită are, de asemenea, nevoie de un buget, însă de data asta pentru a alimenta două categorii vitale care nu-i vin natural: distracție și donații. Da, pentru a nu aduna frustrări nocive, economul are nevoie să-și stabilească o sumă de bani lunară de 5-10% din venituri de „spart“ pe mici plăceri.

Tot la acest capitol intră și cunoașterea partenerului de cuplu, a slăbiciunilor și a punctelor lui forte, a stilului de cheltuire și a maturității lui financiare. Ce mai, exact ca și cu sexul!

Cât vine și unde pleacă?

Al doilea pas obligatoriu este un buget personal sau de cuplu. Lipsa unui buget e principala greșeală financiară. Poți descărca gratuit formularul de buget de pe www.adrian.asoltanie.com/gratuit. Asemeni unor analize de sănătate, bugetul anual îți va arăta câți bani îți intră DE FAPT în casă într-un an și o să constați că s-ar putea să fie niște sume interesante atunci când înmulțești venitul lunar al familiei cu 12. Desigur, dimensiunea contează, dar hai să vedem cum obținem maximum de rezultate cu ceea ce avem acum la îndemână.

Rubricile de cheltuieli ale bugetului, în­mulțite și ele cu 12, îți vor arăta că anumite gesturi minore, dar dese, la nivel anual sunt un dezastru pentru relația cu salariul tău. Acum câteva săptămâni, o cursantă care și-a calculat cheltuielile pe 12 luni a exclamat în mijlocul cursului: „La naiba, 8 000 de lei pe coafor?!?!? Adică două luni de muncă!??!?“ Un alt exemplu este pachetul zilnic de țigări care înseamnă aproximativ 6 000 de lei/an. Dacă îți jignești zilnic banii transformându-i în fum sau în alt obicei inutil și costisitor, să nu te mire că vă aflați în pragul „divorțului“. Deci fii mai tandră, mai atentă și mai posesivă cu banii tăi.

Spune-i clar ce să facă

Așa sunt și bărbații, și banii. Marea majoritate a oamenilor ține tot venitul într-un singur cont sau plic, zilele trec și pe 20-25 ale lunii ai acea frustrare că aveai așteptări mai mari și nu s-a întâmplat nimic spectaculos. Secretul este să spui TU mai înainte banilor tăi ce să facă, chiar în ziua de salariu, în loc să te întrebi mai târziu pe ce s-au dus. Soția mea și cu mine folosim un sistem de zece plicuri pe categorii de cheltuieli. |n ziua de salariu fiecare leu merge la locul lui: economii, mâncare, locuință, copii, distracție, donații, fondul de urgențe, plicul meu și plicul ei de cheltuieli personale… Poți folosi plicuri sau conturi, nu contează. Important e obiceiul de a direcționa intenționat banii către zonele care îți provoacă cele mai mari satisfacții… pe termen lung.

Pune-te pe primul loc

O altă greșeală financiară majoră este să-ți folosești banii pentru a satisface mai întâi banca, supermarketul, benzinăria, cafeneaua, magazinul de haine… și, Doamne-ajută, poate mai rămâne ceva și pentru tine. Ceea ce se întâmplă rareori. Așa că, dacă vrei să nu mai rămâi frustrată și neînțe­lea­să, îți propun să te pui pe tine prima, în capul listei. Economiile tale sunt singurii bani pe care îi ai, așa că e cazul să fii puțin mai egoistă și, primul lucru când intră salariul, pune deoparte 10-15% pentru economii și investiții. Acestea îți vor aduce o bine-venită stare de relaxare. Și știi prea bine ce plăcut e când ești relaxată! Ordinea și procentajele aproximative recomandate pentru împărțirea banilor sunt:

Economii – 15% Cheltuieli vitale – 20 – 25% (mâncare și produse de igienă / cosmetice ș.a.) Locuință – 20 – 25% (chirie sau rată + utilități) Transport – 10 – 15% (abonament, benzină, rata mașinii, asigurare, reparații, parcare…) Datorii (lista în ordine crescătoare a valorii: împrumuturi personale, card credit…) Alte cheltuieli – 10 – 15% (educație copii, haine…) Donații – 10% Timp liber și distracție 10%

Mai sunt și accidente

Se întâmplă oricui, nu e o tragedie. Viața e complexă, cu suișuri și coborâșuri, deci protecția e importantă. Din punct de vedere financiar, ți-ar fi mai ușor dacă ți-ai pregăti cele două soluții pentru momentele delicate: FONDUL DE URGENȚĂ (1 000-2 000 de lei) pentru incidentele minore – defecțiuni casnice sau mici probleme de sănătate și FONDUL DE SIGURANȚĂ (3-6 luni de cheltuieli) pentru problemele mai serioase – pierderea locului de muncă, divorț, boli grave… Aceste două pilule salvatoare te vor feri de situații și decizii dureroase.

Bonus! Unde-s mulți, puterea crește!

Din fericire, banii nu sunt geloși. Dimpotrivă, preferă o companie numeroasă, mai ales atunci când se simt apreciați și băgați în seamă. Caută așadar noi surse de venit și plăcere suplimentare. Ai putea începe chiar la jobul actual. Știu, e un clișeu, însă cel mai la îndemână e acolo unde lucrezi deja. Poți promova sau prelua responsabilități suplimentare pentru bani în plus? Investiția și riscul sunt minime. Și, dacă te pricepi bine la ceea ce faci, banii vor veni. Desigur, te poți orienta și spre venituri alternative sau investiții. Dacă te gândești la un business nou, iată câteva principii esențiale:

Începe o afacere într-un domeniu pe care îl cunoști foarte bine. Un business nou implică multe necunoscute și riscuri. Dacă te arunci într-un domeniu complet nou, șansele de eșec cresc semnificativ. Cu alte cuvinte, dacă ești medic, nu-ți deschide cofetărie sau croitorie… Începe cu o investiție minimă și con­centrează-te pe partea de vânzări. Asta o să-ți confirme că piața are nevoie de ideea ta și e dispusă să plătească. În plus, o să ai deja niște venituri care să te ajute să crești organic. Nu abandona locul de muncă actual pentru a începe noul business. Warren Buffett spune că nu e bine să verifici adâncimea apei cu ambele picioare. |ncepe ceva în paralel, în timpul liber, și, când ajungi la niște venituri constante și consistente, poți face pasul cel mare. Nu confunda banii afacerii cu banii personali și nu uita de taxe. Ambele pot fi greșeli fatale.

Fericiți până la adânci bătrânețe

Micile plăceri dau culoare vieții. Un buget de 10% poate merge spre distracție. Dacă o poți combina și cu o latură educativă, cu atât mai bine. Ar fi asemeni unui partener pasional cu care poți să legi și o conversație inteligentă. La urma urmei, creierul este principalul organ…

Secretul împlinirii pe termen lung este totuși o relație de durată, bazată pe atenție, comunicare, intenție și apreciere. Aceasta e fundația unei relații de succes cu banii tăi sau cu partenerul de cuplu.

Autoportret Adrian Asoltanie

Sunt Adrian, trainer, speaker și antreprenor de aproape 20 de ani. Sunt căsătorit și tatăl a două fete istețe, frumoase și năzdrăvane: Ilinca și Catinca. După ce am învățat în cel mai dur mod lecțiile crizei din 2009 la nivel personal și în business, mi-am descoperit misiunea de a-i ajuta și pe alții să evite greșelile dureroase pe care eu le-am făcut.

Consider educația financiară un element esențial al dezvoltării individuale, un ingredient vital al succesului tău în viața personală și în carieră. Principiile esențiale pe care le promovez prin cursurile și produsele realizate oferă baza unei vieți echilibrate și prospere.

Sunt preocupat în primul rând de educația financiară în cuplu și pentru copii, un domeniu deseori ignorat de școală și societate, dar cu efecte majore în viața fiecăruia.

Mai multe informații, produse și evenimente de educație financiară găsești pe www.adrian.asoltanie.com.

Sursa foto: Shutterstock

S-ar putea să te intereseze și:

7 idei pentru un copil cu adevărat bogat

Motivul pentru care rămânem mereu fără bani