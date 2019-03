Un studiu îngrijorător a fost publicat recent în Proceedings of the National Academy of Sciences. Un studiu realizat de Ragnar Frisch Centre for Economic Research din Norvegia a analizat peste 70.000 de teste de inteligență făcute de diverși indivizi și a dovedit că IQ-ul oamenilor este în creștere.

Cauza poate fi dieta tot mai slabă calitativ, depdența de tehnologie sau folosirea unor surse de informație de proastă calitate. Din păcate, nimeni nu poate spune exact de ce suntem tot mai puțin inteligenți și nici ce este de făcut pentru a inversa trendul.

Descoperirea vine după ce, în secolul trecut, inteligența oamenilor a fost în creștere. IQ-ul mediu creștea cu trei puncte în fiecare deceniu, fenomen cunoscut drept efectul Flynn. Acesta și-a atins apogeul în anii ’70, apoi IQ-ul mediu a început să scadă. De la o generație la alta s-a observat o scădere de 7 puncte, în medie, ceea ce este îngrijorător conform oamenilor de știință.

Deși nu pot spune nici ei care este cauza, autorii studiului vorbesc despre schimbări în stilul de viață – ce facem în timpul liber, ce jocuri alegem pentru copiii noștri, ce cărți le oferim pentru lectură, ce discuții avem cu ei, etc.