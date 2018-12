Avea un chist ovarian de mărimea a șapte bebeluși nou-născuți, însă credea că este „doar grasă”

Keely Favel, în vârstă de 28 de ani, a luat mult în greutate în anul 2014, iar burta ei a început să se umfle din ce în ce mai tare.

La început, ea a pus asta pe seama unei ușoare creșteri în greutate, după care a suspectat că este însărcinată. După mai multe teste, această variantă a fost eliminată.

„Mereu am fost puțin dolofană, dar pe parcursul anilor am căpătat această burtă. Nu puteam să înțeleg – făceam sport și mâncam sănătos, însă ea se mărea din ce în ce mai mult”, a povestit Keely pentru Metro Online.

„A crescut atât de încet încât nu am realizat că ceva este în neregulă – am crezut că mă îngraș. Sunt cu iubitul meu de 10 ani și ne-am întrebat de câteva ori dacă sunt însărcinată, dar am făcut mai multe teste acasă și mereu au ieșit negative”, a mai spus tânăra.

În anul 2016, fata a mers la ginecolog după ce a leșinat la serviciu.

„Privindu-mă, oricine ar fi crezut că sunt însărcinată în nouă luni. Nu a fost prima dată când am fost confundată cu o viitoare mămică, însă ginecologul meu avea rezultatele testelor, așa că ar fi trebuit să știe mai bine”, a explicat femeia.

De abia în ianuarie 2017 Keeley a făcut o radiografie, moment în care burta îi crescuse extrem de mult.

