Astăzi este ziua Emmei Stone! Actrița împlinește vârsta de 30 de ani

Emily Jean Stone s-a născut pe 6 noiembrie 1988, în Scottsdale, Arizona. Debutul său pe scenă a fost în producția „The Wind in the Willows”, a lui Kenneth Grahame. Până la vârsta de 15 ani, a jucat în mici producții, iar mai apoi s-a hotărât că vrea să urmeze o carieră în actorie. Debutul său în televiziune a venit odată cu participarea la reality-show-ul de la VH1 „In Search of the Partridge Family (2014)”.

A debutat pe marele ecran cu rolul Jules din „Superbad”, dar și în alte filme cunoscute precum: „The House Bunny”, „Zombieland”, „Easy A”, „The Help”, „Crazy, Stupid, Love” sau „The Amazing Spider-Man”. Rolul secundar din producția „Birdman” i-a adus prima nominalizare la Oscar, pentru cel mai bun rol feminin secundar și o nominalizare la Globurile de Aur. Apariția in producția „La La Land” i-a adus Oscarul pentru cel mai bun rol principal, un Glob de Aur și un premiu BAFTA. Încă o nominalizare la Globurile de Aur i-a adus și rolul din „Battle of the Sexes”. În anul 2018, Emma Stone a apărut în producții precum: „The Favourite” sau „Maniac”.

