Astăzi este ziua cântăreţei Ashanti. Vedeta împlineşte 38 de ani!

Cântăreaţa americană Ashanti, cu numele real Ashanti Shequoiya Douglas, s-a născut la 13 octombrie 1980 în New York. Este fiica unei profesoare de dans si a unui cântăreţ. A început sa cânte cu artişti precum Ja-Rule sau Fat Joe, iar în 2002 înregistra primul single, Foolish, care s-a situat rapid in fruntea topului Billboard Hot 100.

Albumul de debut al lui Ashanti conţine 12 piese compuse de ea

Albumul de debut, Ashanti (2002), conţine 12 piese compuse de ea. A înregistrat apoi albumele Chapter II (2003), Ashanti’s Christmas (2003), Concrete Rose (2004), Can’t Stop (2004), Collectables by Ashanti (2005), The Declaration (2008), The Vault (2008), Fifth Studio Album (2011).



Pentru primul album, Ashanti, a obţinut în 2003 un premiu Grammy la categoria Cel mai bun album contemporan R & B. Tot în 2003, a publicat cartea Foolish/Unfoolish: Reflections on Love. Ashanti a jucat in câteva filme precum: Malcolm X, Who’s the Man?, filmul de desene animate The Proud Family, serialul TV American Dreams, Buffy the Vampire Slayer, Diamond Life, Coach Carter, The Muppets’ Wizard of Oz, Resident Evil: Extinction.

A compus piese pentru alţi cântăreţi, ca: Jennifer Lopez, Christina Milian, Ja Rule, Nas, Toni Braxton. În anul 2005, Ashanti a lansat propria linie de parfumuri, Precious Jewel de Ashanti, a semnat un acord de exclusivitate cu Sears marca proprie de blugi, Delicios curbe.

Sursă foto: Northfoto.com