Ariana Grande susține că universul complotează împotriva ei

În ultimii doi ani, Ariana a trecut prin mai multe clipe dificile, iar acum simte că totul îi merge rău.

Făcând referire la piesa „No Tears Left To Cry”, Grande a afirmat că sentimentul din spatele versurilor acestui cântec au înfuriat universul, întrucât încă din luna aprilie se confurntă cu mai multe dezamăgiri și suferințe.

Într-o nouă postare pe Twetter, cântăreața a scris: „Vă amintiți când spuneam că nu mai am lacrimi să plâng și universul a fost HAAAAA credeai tu”.

remember when i was like hey i have no tears left to cry and the universe was like HAAAAAAAAA bitch u thought

