Apa plată care te îmbată. Unde se găsește și ce concentrație de alcool are

„Pura Still” este numele acestei ape plate care are un conținut de alcool de 4.5%, mai mult ca o doză de bere.

În timp ce companiile de băuturi alcoolice sunt în continuă căutare de idei pentru a atrage consumatorii, cei de la FIFCO (companie americană), au găsit combinația perfectă: apă cu alcool.

O sticlă de apă Pura Still nu conține „bule carbogazoase”, are doar un gram de zahăr și 90 de calorii, astfel că cei care se tem de caloriile în plus nu mai ai de ce să își facă griji când vor să se răcorească.

Compania își descrie produsul ca fiind „metoda perfectă de a te răcori fără să te abați de la un stil de viață sănătos”.

„Momentan oamenii au grijă de sănătatea lor mai mult ca niciodată. Pura Still oferă o opțiune consumatorilor care vor să se simtă bine, fără a-și face griji de aportul caloric sau cantități mari de zahăr. Un stil de viață sănătos nu merită compromis, iar cu Pura Still nici nu trebuie”, a declarat managerul companiei, Jessica Stainsby.

Potrivit Jessicăi, nu se poate distinge diferența dintre o sticlă cu apă „Pura Still” și o sticlă de apă plată normală.

Prima apă plată alcoolică a fost lansată în Statele Unite ale Americii luna trecută. În prezent există sub trei variante: cu mango, afine și portocale și mandarine.

O sticlă de 330 mililitri de Pura Still se vinde cu 8.49 dolari.

Sursă foto: Facebook