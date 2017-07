Anna Lesko, Cosmina Păsărin, George Vintilă, Cornel Ilie și Andrei Stoica formează echipa cu nr. 3 la “Fort Boyard”

“Fort Boyard”, emisiunea la care toți românii se uitau la începutul anilor ’90, va reveni pe micile ecrane, de data aceasta în varianta românească, cu vedete autohtone.

Până acum am aflat că Mihaela Rădulescu va concura într-una dintre echipe, că show-ul va fi prezentat de Octavian Strunilă și Paul Ipate, și mai știm componența primelor două echipe participante. Descoperă-le AICI și AICI.

Însă azi o nouă echipă a fost anunțată – Anna Lesko, Cosmina Păsărin, George Vintilă, Cornel Ilie și Andrei Stoica sunt cele 5 noi vedete care au spus “DA” aventurii „Fort Boyard”.

Iată ce au declarat vedetele despre această experiență!

Anna Lesko: „Pentru mine, a fost o provocare fizică, dar și psihologică. Când mi s-a propus, nici nu am stat pe gânduri, am acceptat din prima, fără să cunosc formatul emisiunii, întrucât la noi, în Chișinău, nu s-a difuzat. E ca o șansă unică în viața, acum sau niciodată 🙂 Așa că am plecat la drum fără să știu prea bine în ce mă bag, însă experiența trăită acolo a depășit cu mult așteptările mele. Odată cu Fort Boyard am avut prilejul de a cunoaște oameni minunați, care s-au dedicat în totalitate pentru realizarea acestui concurs. Sunt parte dintr-o echipă extraordinară, care are un curaj și un potențial ieșite din comun”.

„Mi s-a părut că este o experiență care merită trăită din plin, pentru că nu vin în fiecare zi astfel de propuneri și nu ai ocazia să apari într-un show de asemenea anvergură. Mi s-a părut interesantă povestea fortului și m-am bucurat maximum de toată experiența. Telespectator fidel fiind, pe vremuri, m-am gândit întotdeauna cum as proceda în locul concurenților și iată că mi s-a întâmplat. Nu pot spune că probele au fost ușoare, dar am avut parte de o super echipă!”, a declarat Cosmina Păsărin încântată.