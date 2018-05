Andreea Marinescu, despre viața alături de un polițist

Andreea Marinescu s-a recăsătorit în mare secret la începutul acestui an cu Adi Tiulescu, de profesie polițist. Prezentatoarea știrilor Pro Tv a oferit detalii din căsnicia sa alături de un om al legii.

Andreea Marinescu și Adi Tiulescu au devenit, în primăvara anului trecut, părinții unui băiețel pe care l-au botezat Marc Armin. Frumoasa prezentatoare TV mai are un băiat din prima căsnicie, pe Vladimir, în vârstă de 8 ani. Actualul său soț este polițist și, cu toate că totul merge foarte bine între ei, la început lucrurile nu au stat chiar așa, ba chiar existau mici divergențe între cei doi: ”Avem grijă unul de altul foarte mult. Noi suntem cumva de o parte și de cealaltă. El cu legea, eu cu jurnalismul. Au existat niște mici discuții. Acum și-a dat seama că nu toate sunt așa negre cum își imaginează el” – a declarat Andreea Marinescu pentru Libertatea.

De asemenea, știrista a dezvăluit că soțul său, în timpul liber, are adevărate veleități artistice: ”De când am venit la București, acum 15 ani, domeniul meu de activitate în calitate de reporter a fost ăsta, poliție, procuratură. Nu mi s-a părut ciudat să mă căsătoresc cu un polițist, nu sunt o categorie aparte. El este foarte artist, are o trupă rock, are alte preocupări care acoperă oarecum meseria lui de care e foarte pasionat. E foarte interesant să fii căsătorită cu un polițist”.

Sursă foto: Facebook