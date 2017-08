Andreea Ibacka revine pe micul ecran

Andreea Ibacka, una dintre cele mai talentate și carismatice actrițe din România, revine pe micile ecrane! Ea va putea fi urmărită în această toamnă, la Happy Channel, în producția “O grămadă de caramele”.

Pentru Andreea, proiectul este unul de suflet, având în vedere că îi oferă posibilitatea să lucreze împreună cu alți actori, alături de care a jucat și în trecut.

“Am așteptat repetițiile cu emoția cu care așteptam pe vremuri prima zi de școală. Și chiar dacă sună PR-ish, nu mă pot abține să-ți spun că m-am bucurat ca un copil de revederea echipei. De fapt, când am ajuns pe platou m-au năpădit amintirile. Parcă mă întorsesem în timp cu 10 ani. Este minunat să lucrez alături de mulți dintre colegii cu care am debutat, de la care am avut atâtea de învățat”, mărturisește Andreea.

Andreea o va interpreta pe Paula, o tânără de 28 de ani, directoarea unei celebre reprezentanțe auto din România.

“Joc un personaj negativ, iar provocarea este de a face din Paula o răutăcioasă simpatică, pe care s-o îndrăgești din fața ecranului, cu toate că nu ești de acord cu acțiunile ei”, a adăugat Andreea.