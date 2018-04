Andreea Bălan: „Cel mai bine mă înțeleg cu bărbații gay“

Invitată la emisiunea „Adevăr sau provocare“ de pe Unica.ro, Andreea Bălan (33 de ani) a afirmat că se înțelege cel mai bine cu bărbații gay dintre toate persoanele de care este înconjurată.

„Mă înțeleg mai bine cu bărbații care sunt gay“

„Mă înțeleg mai bine cu bărbații care sunt gay. Și susțin comunitatea gay, am fost și la paradă și susțin iubirea de orice fel. Cred că, în România, ar trebui să ne mai deschidem mințile un pic, să nu mai fim îndoctrinați, să scăpăm de era comunismului și de era veche și să înțelegem că oamenii sunt diferiți, că se nasc diferiți și că trebuie ca fiecare să fie tolerant, să acceptăm că nu suntem la fel și că gândim diferit. Deci mă înțeleg mai bine cu bărbații gay.

Eu, fiind artist, în industria noastră lucrează mai mulți bărbați gay și atunci te întâlnești cu ei tot timpul. Cu femeile e mai greu că mai sunt invidii… Nu am multe prietene pentru că, a avea mulți prieteni, înseamnă să ieși cu ei la cafele și să petreci timp. Eu, ani de zile, concentrându-mă pe carieră, nu am pierdut timp, nu am ieșit la mall, la cafele, la filme… Și atunci, prieteniile nu au putut fi susținute. Am două-trei prietene și pe dansatoarele mele, am fete cu care lucrez de 15-16 ani și ele, oarecum, fac parte din familia mea“, s-a destăinuit Andreea Bălan.

Citește și – Cum arăta Andreea Bălan la 10 ani

Citește și – Ce crede Andreea Bălan despre biserică