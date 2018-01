Andra a început anul în forță! După AIEVEA la Sala Palatului urmează alte proiecte mari!

Revelionul a prins-o pe Andra pe scenă, așa cum îi stă bine oricărui artist super actual. Mii de oameni au aplaudat-o în noaptea dintre ani, ascultându-i melodiile și bucurându-se când le ura “La mulți ani!”. În 2017 a avut performanțe uriașe: a susținut un concert eveniment la Sala Palatului care a doborât recorduri de vânzări, 3 zile sold out pentru un concert de debut, a lansat un album și 4 videoclipuri care au fost foarte urmărite pe Youtube.

Așa că am am întrebat-o pe artistă ce planuri are pentru 2018. Iată care este lista ei!

„În primul rând, în 2018, îmi doresc să păstrez echilibrul între familie și carieră, între viața personală și cea profesională. Nu pot sta acasă prea mult, imi e dor de scena, de studiou, când cânt prind aripi. Dar dacă lipsesc de acasă mai mult de două zile, mă topesc de dorul copiilor mei și al lui Catalin. Așa că mă întorc nerăbdătoare și sunt prezentă 100%, mă joc, citesc, alerg… Și o iau de la capăt. Pentru mine, asta e rețeta fericirii și vreau să o aplic și anul ăsta, și în viitor.

Mă dedic în această perioadă concertului “Aievea” de la Sala Palatului. Chiar despre asta e vorba în acest concert, despre ce spuneam mai devreme, aceste laturi ale personalității mele, despre puterea de a fi în același timp romantică, dar și puternică, vulnerabilă, dar și ambițioasă. Mai ales noi, femeile, avem puterea de a fi foarte diferite în ipostaze diferite. Abia aștept să mă prezint în mod artistic așa cum sunt eu.

E un an special, sunt 100 de ani de la Marea Unire și aș vrea să marchez asta în mod deosebit. Încă mă gândesc la cum să marchez evenimentul ca să mă reprezinte, cred că pot să le ofer fanilor mei ceva care îi va surprinde plăcut.

În 2018 îmi propun să întru în casele telespectatorilor prin două formate TV foarte iubite, Românii au talent și Vocea României Junior. Prin ambele sper să descopăr talentele care să ne emoționeze și să ne încânte. Sunt sigură că vor fi sezoane de neuitat, al optulea pentru Românii au talent și al doilea pentru Vocea României Junior.

Îmi propun, nu în ultimul rând, toate cinci din listă sunt la fel de importante, să lansez piese care să rămână în sufletul oamenilor. Să fie fredonate la lansare, dar să reziste și testului timpului. Asta poate e visul oricărui artist, să facă muzică mereu actuală”.