Anca Serea, uimită să afle ce fel de informaţii caută oamenii pe Google despre ea

În cadrul unui reportaj, Anca Serea a fost surprinsă să afle ce fel de informaţii caută oamenii despre ea pe internet.

Printre primele căutări pe Google despre Anca Serea se află întrebarea: Ce religie are Anca Serea?: „Pentru că avem mulți copii, lumea mă întreabă dacă facem cumva parte dintr-o sectă. Nu e cazul. Suntem creștin-ortodocși”, a mărturisit Anca Serea.

O altă întrebare care a surprins-o pe Anca este: Câte kilograme are Anca Serea?: „Nu cred că lumea caută asta. Serios? Caută lumea așa ceva? Am 54 de kilograme”, a răspuns uimită Anca Serea.

Anca Serea s-a nascut pe 2 februarie 1981, la Tecuci. A absolvit Facultatea de Management si Administraţie Publică din cadrul ASE şi are un master în Management. În anul 1999 a câştigat un concurs important de frumuseţe – titlul Miss Elite Model Look. Şi-a făcut debutul în televiziune, iar în prezent are o carieră de succes. Anca Serea este căsătorită cu Adrian Sînă şi au împreună trei copii: Noah, Ava şi Moise Petru. Vedeta Prima TV a mai fost căsătorită, cu afaceristul Filip Poplingher, însă a rămas văduvă la numai 28 de ani, după ce soţul său a murit de cancer. Din mariajul cu el, mai are doi copii, pe David şi pe Sara.

Citeşte şi: Cum reuşeşte Anca Serea să aibă o siluetă perfectă după cinci naşteri

Anca Serea adoră haosul organizat din viaţa ei

Sursă foto: Facebook