Anca Grecu: ”Exista cate o forma de activitate fizica potrivita fiecarei persoane”

Anca Grecu, esti General Manager al proiectului premium Aviatiei Wellness Center, dar si manager al clubului de educatie acvatica Baby Spa. Ai publicat volumul “Bebelusul tau stie sa inoate”, si ai finalizat prima teza de doctorat din Romania avand in centrul atentiei activitatile acvatice la copiii de 0-3 ani. Din perspectiva unui profesionist intr-ale miscarii, cum vezi relatia copiilor nostri cu sportul?

Din pacate, nu se vede deloc bine. S-a renuntat la obiceiul sanatos de a bate mingea in spatele blocului pentru ca fie nu e loc, fie locul nu e sigur. Copiii sunt dusi la scoala cu masina, nu lasati sa mearga singuri pe jos sau cu bicicleta. In curtea scolii nu mai iese nimeni la joaca sau la alergat fie pentru ca nu au timp, fie pentru ca nu au voie sau, cel mai rau, pentru ca prefera sa ‘butoneze’ un telefon in spatele clasei. Sunt doar cateva exemple care imi vin rapid in minte iar situatia tinde sa se inrautateasca. Pe de alta parte, ca mama, inteleg toate temerile parintilor si nevoia de a-i stii in siguranta. Singura sansa de a ii invata pe cei mici cu sportul este sa le oferim alternative sigure si placute din toate punctele de vedere, sa ii ademenim mai mult decat a fost necesar pentru generatiile anterioare, sa ii invatam cu exercitiul fizic cat mai timpuriu.

Unde incepe si unde se termina rolul parintilor in ceea ce priveste apetenta pentru miscare a copiilor?

Copiii invata prin puterea exemplului. Insumat cu ceea ce am spus pana acum, cred ca parintii au doua roluri importante in relatia copilului cu exercitiul fizic: in primul rand sa le faciliteze accesul catre sport, sa le prezinte optiuni variante si, cel de-l doilea, sa practice ei insisi un tip de activitate fizica. Este logica pe care am construit Aviatiei Wellness Center, un centru dedicat tuturor membrilor unei familii, de la mic la mare.

Cand ar trebui sa inceapa preocuparea noastra de parinti pentru conditia fizica a copiilor nostri? De la ce varsta recomanzi sportul?

Din fericire, inotul este un sport care poate fi recomandat inca de la nastere. Desigur, programele de educatie acvatica sunt adaptate fiecarei grupe de varsta, conform achizitiilor si dezvoltarii copiilor. Bebelusii pot intra in bazin alaturi de parinti, urmand ca la varste mai mari sa poata lucra singuri cu instructorul acreditat sau in grupe alaturi de alti copii din aceeasi categorie de varsta. Miscarile invatate si materialele didactice sunt special create astfel incat sa raspunda nevoilor si dezvoltarii celor mici si totodata sa ajute la crearea unei atmosfere placute si distractive. Prin urmare, ar trebui sa ne preocupe conditia fizica a copiilor nostri cat mai din timp, in special intr-un secol in care miscarea fizica nu mai este un dat natural. Astazi putem sa ne ducem viata “normal” fara sa practicam niciun fel de efort fizic, ceea ce impune o sadire cat mai timpurie a gustului pentru miscare.

Ce diferentiaza un copil care practica regulat sportul de un copil deficitar la acest capitol?

Exista multiple studii care dovedesc beneficiile exercitiului fizic atat pentru corp cat si in plan psihoemotional. Nu cred ca mai exista urma de indoiala pentru cineva ca sportul dezvolta un copil din toate punctele de vedere. Prin urmare, statistic vorbind, un copil care face sport regulat va fi mai sanatos, mai relaxat si mai sociabil.

Este inotul o forma de miscare superioara altora? Care ar fi beneficiile inotului?

Cred cu tarie in unicitatea fiecaruia dintre noi. Exista cate o forma de activitate fizica potrivita pentru fiecare persoana. Datoria noastra, ca parinti, este sa reusim sa prezentam cat mai multe tipuri de sport copiilor nostri. Totusi, inotul are cel putin doua trasaturi care il recomanda inaintea celorlalte activitati fizice: prima, atunci cand este realizat sub supraveghere, este un sport fara risc de accidentare pentru ca apa preia toata greutatea corpului. Iar cea de-a doua trasatura este ca, pe langa asigurarea unei dezvoltari superioare, inotul trebuie predat oricarui copil din motive de siguranta. Intr-o zi, cateva cursuri de inot pot fi acele elemente care i-au salvat unui om viata.

Cum alegem instructorul, odata ce ne-am hotarat sa dam copilul la inot? Dar bazinul de inot? Exista criterii sine qua non?

Aptitudinile de predare ale instructorului in educatie acvatica infantila pot fi definitorii pentru ca cei mici sa indrageasca apa si cursurile de inot. Este, asadar, important ca un profesor de educatie acvatica sa stapaneasca nu doar abilitati de predare a inotului ci si notiuni de psiho-pedagogia copilului. Pe langa atentia sporita la instructor, un parinte ar trebui sa urmareasca siguranta, igiena si confortul oferit de bazin. Apa din bazin trebuie sa fie filtrata si igienizata, nu cu clor pentru ca risca sa raneasca tegumentele si mai ales mucoasele celor mici. Temperatura apei trebuie sa asigure confortul termic potrivit celor mici, intre 30 si 32 grade, iar temperatura ambientala sa mearga pana la 35-37 grade celsius. Curatenia trebuie sa fie impecabila, la fel si siguranta – suprafete cu aderenta mare, supraveghere permanenta, control maxim al variabilelor biologice. Pentru a fi evitate anumite incidente din sfera sanatatii, inainte de inscrierea copilului la cursurile de educatie acvatica sunt necesare o serie de analize medicale, acestea fiind utile atat pentru copilul in cauza, cat si pentru ceilalti care vin la bazin. Consider toate aceste conditii indispensabile si nu mi-as duce copiii la un bazin care sa nu respecte absolut toate criteriile mentionate.

Cum “tratam” teama de apa a copilului?

Frica de apa este instinctiva pentru toti copiii. Practicile de obisnuire fortata a copilului cu apa nu se dovedesc utile pe termen lung. De aceea majoritatea specialistilor recomanda sa se evite impingerea copiilor in apa sau imersia brusca cu copilul in brate. Cel mic invata prin puterea exemplului, vazand parintii sau alti copii cum se joaca in apa si prinzand astfel curajul de a incerca si el, sub incurajarile unui instructor sau ale parintilor ori ale celor in care ei au incredere (de exemplu bunicii). Cel mai usor si sanatos este ca cei mici sa capete “drag” de apa inca de cand sunt bebelusi, atunci cand mediul acvatic este inca natural pentru ei, asemanandu-se cu lichidul amniotic in care s-au simtiti protejati in burtica mamei. Asadar baita poate fi un mijloc de obisnuire cu apa. Evitarea temperaturilor nepotrivite ale apei si crearea unui mediu placut si distractiv la baie, cu jucarii adaptate varstei sugarului si eventual lumina comoda, poate chiar muzica lui preferata, pot face ca cel mic sa indrageasca apa. Baita in cada il incurajeaza sa se obisnuiasca cu o cantitate mai mare de apa in jurul lui, sa capete mai multa incredere in mediul acvatic.

Exista o “varsta pana la care” poti invata sa inoti?

Sigur ca este mult mai usor sa inveti orice cand esti mic, dar niciodata nu este prea tarziu sa incepi sa practici un sport, inclusiv inotul.