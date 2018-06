Anastasia Lazariuc, despre cum se menține în formă la 64 de ani

La 64 de ani, Anastasia Lazariuc are o siluetă impecabilă și arată foarte bine. Recent, ea a vorbit despre modul în care se menține în formă, despre dieta ei și despre lucrurile pe care le consideră esențiale pentru o stare de sănătate optimă.

”Am zile când am poftă să mănânc mai mult și mă înfrupt din toate cât mi-e poftă, dar am și multe zile în care nu prea simt nevoia să mănânc. Când aveam copiii acasă găteam mai mult. Acum nici nu-mi vine să fac mare lucru de mâncare pentru mine, mai degrabă o salată.

E foarte important să bem foarte multe lichide, de preferat apă. Am avut noroc și de o genă bună. Mama era slăbuță, tata înalt și slab, copiii mei la fel. Dar cred că fiecare dintre noi trebuie să aibă un pic de grijă la ce mănâncă. Noi suntem doar o cutiuță care are nevoie de energie. Dar energia nu vine de la mâncare, vine de la soare, de la aer, de la natură. Iar prea multă mâncare ne obosește”, a mărturisit Anastasia în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, emisiune ce va putea fi urmărită duminică.

Ce dietă ține Anastasia Lazariuc când vrea să slăbească

Mai mult decât atât, într-un interviu acordat anul trecut, ea a mărturisit că nu a ținut niciodată o dietă. „Dietă nu am ţinut niciodată. Post, da (…) Când vreau să mai slăbesc, asta fac. Pe vremuri, când era Ileana (n.r. fiica sa, Ileana Lazariuc) la mine şi deschidea frigiderul, cădeau morcovii şi îmi striga că nu are ce să mănânce la mine. Acum se întâmpla asta când mă duc eu la ea şi deschid frigiderul”.