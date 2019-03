Ana Baniciu s-a îmbolnăvit la filmările pentru „Faci sau taci‟

A fost vreun moment critic pe platourile de filmare de la „Faci sau taci“?

Pot să îți spun de un moment critic care a avut repercusiuni și după filmări. Au venit domnul Augustin Viziru și domnul Sali Levent, care reușiseră să ia o boală la ochi. Conjunctivită! Această boală este contagioasă, și pentru că am intrat în piscină toți, cine crezi că a luat cea mai gravă formă de conjunctivită pe care au văzut-o medicii? M-am întors înapoi în București cu un ochi deschis și unul închis. Eu aveam filmări la „Te cunosc de undeva“, unde m-am dus cu ochelari de soare. Băi, nu sunt arogantă!, le-am zis. După care conjunctivita s-a extins și la celălalt ochi și am stat în casă două săptămâni. Dar efectiv nu vedeam pe unde merg! Și doctorii m-au pus pe antibiotic, era nasoală treaba. Noroc că am terminat de filmat la „Faci sau taci“, înainte să iau acest virus! Altfel nu știu cum era.

Foto: Arhiva personală