Ana Baniciu, mai sexy ca niciodată! „Csf, n-ai Csf!“

Ana Baniciu este una dintre cele mai sexy apariții de pe scena muzicală românească, iar cel mai recent videoclip al artistei dovedește asta cu vârf și îndesat.

Ana Baniciu a lansat piesa „Csf, n-ai Csf”, scrisă și compusă chiar de prietena ei, Irina Rimes. „În momentul în care Irina a dat play acestei piese am avut lacrimi în ochi, pentru că mă regăsesc în ea 100%!“ spune Ana Baniciu.

Piesa vorbește despre puterea unei femei de a trece peste o despărțire dureroasă – „Este un indemn pentru femeile care au oferit iubire și înțelegere, dar care au fost dezamăgite și neapreciate. #csf este piesa mea de suflet! E un mesaj pentru toți cei care iubesc sau care au iubit persoana nepotrivită! Cred că e momentul să ne punem zâmbetul pe buze și să spunem: Csf, n-ai csf! Nu a fost pentru mine sau nu a fost sa fie!“, spune interpreta.

Videoclipul piesei o arată pe Ana Baniciu în ipostaze hot, în care își pune în evidență trupul.

„Am filmat alături de Bogdan Paun și de Alexandru Mureșan cel mai nebun și îndrăzneț clip al meu de până acum și mă bucur enorm că toată gașca mea de fete de la casa de producție au fost de acord să se distreze alături de mine pe această piesă! În clip apar : Irina Rimes, Raluka, Nika (noua noastră artistă) , Lilian Dobândă și Andreea! De data asta nici nu am simțit că am muncit, pentru că am avut o super-gașcă și o super-energie la filmări. Am râs foarte mult și ne-am făcut de cap”, a adăugat Ana Baniciu, fiica unuia dintre cei mai cunoscuți artiști români, Mircea Baniciu.

