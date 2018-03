Amintiri din copilărie cu Matei Dima (BRomania) și mama sa

De Mărțișor, l-am provocat Matei Dima (BRomania), entertainer online de succes, la o discuție cu mama lui, cu are o relație extrem de apropiată. Mai nou, cei doi fac un serial online în care doamna Dima (BRomama) vorbește despre parenting din propria sa experiență. La o cafea, cei doi au depănat pentru Unica povești de familie.

Matei, mama ta este un personaj constant în sketchurile tale.Cum ți-a venit ideea?

Cum online-ul e ceva mai autentic decât televizorul, am zis că oamenii sunt mai permisivi și că nu s-ar supăra dacă ar apărea mama mea adevărată, care nu are experiență în actorie, dar ar fi foarte simpatic și drăguț că ar apărea și că ar juca. Și surpriza a fost că a jucat și foarte bine. De aceea a și prins foarte tare subiectul, pentru că se mulează pe specificul online-ului.

Doamna Dima, cum e să apăreți în video-urile lui Matei?

Mi-este destul de greu, sunt și emotivă din fire, am 62 de ani, de cele mai multe ori nu mă regăsesc în personaj și mi-e greu să interpretez, dar știu că Matei se pricepe și, dacă îmi cere ceva, știe ce vrea. Și, în plus, nu pot niciodată să-l refuz pe Matei. În ultima serie, cu Bromama, m-am simțit mult mai confortabil, pentru că acolo sunt chiar eu. Tot ce este acolo este adevărat, cu bune și cu rele, cu greșeli din creșterea și educația copiilor. Suntem chiar noi cum suntem în realitate, așa că mă simt chiar confortabil în acest serial. Matei m-a convins foarte ușor să joc, spunându-mă că poate cineva învață ceva din greșelile noastre sau din ce am făcut bine.

Ce fel de copil a fost Matei?

Matei a fost un copil extraordinar de drăguț, vesel, făcea glume și ne amuza tot timpul, imita pe toată lumea. Dacă-l lăsai să se desfășoare îți făcea un spectacol. Mereu a fost foarte iubitor de oameni, cum întâlnea pe cineva pur și simplu îl cucerea. Când îl duceam la limbi străine sau la alte activități extrașcolare, după prima ora venea fericit acasă și spunea: „Gata, mama, am cucerit-o, nu mai am treaba cu temele de-acum!”

Povestiți-ne o întâmplare amuzantă cu Matei când era mic.

Sunt foarte multe, dar ce mi-a rămas foarte bine întipărit în minte a fost un moment în care eu adunam lucruri să le dăruiesc oamenilor mai săraci, iar Matei m-a întrebat ce fac și i-am spus. El avea 3-4 ani și s-a supărat foarte tare, a zis: „Mama, te rog frumos să nu mai dai nimic din casa asta! Nici măcar un dop! Păstrează-le pe toate pentru soția mea!” Să fac o paranteză, a fost bine că nu l-am ascultat, pentru că nici în ziua de azi nu s-a căsătorit și aș fi așteptat mult și bine! A doua zi, când am ieșit la plimbare cu el, am văzut un copilaș sărman care cauta mâncare într-un tomberon și i l-am arătat și i-am spus: „Vezi, Matei, sunt oameni care nici nu au ce să mănânce, de aceea e important să dăruim…” Și a început să plângă și mi-a zis „Mama, de acum te rog să dai totul copiilor săraci!”.

Matei, povestește-ne și tu o amintire cu mama din copilăria ta…

Sunt multe amintiri cu mama… Ce îmi amintesc cu plăcere, e că, atunci când plecam la școală mereu se uita după mine și ne făcusem un obicei: eu mă întorceam să îi fac cu mâna. Era obișnuința noastră, după ce am plecat, să ne facem și cu mâna. În mintea mea asta însemna un fel de susținere, siguranța că totul e ok la finalul zilei, că, dacă aveam o zi mai proastă la școală, aveam pe cineva care era acolo pentru mine.

Doamna Dima, cum a evoluat relația mama-fiu de-a lungul timpului?

Relația noastră s-a bazat pe sinceritate și încredere totală, asta e chiar regula de bază a casei, și acestea sunt și ingredientele unei relații mamă-fiu. Am avut un permanent dialog încă de la primele emoții, primele sentimente, până în ziua de astăzi. Când era departe de noi, în Statele Unite, și a suferit din dragoste, vorbeam pe Skype în fiecare zi.

Foto: The Bucharest’s