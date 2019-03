Alina Vîlcu și Omid Ghannadi revin la „Visuri la cheie”, în sezonul șase

Arhitecții Alina Vîlcu și Omid Ghannadi revin la Visuri la cheie după o pauză de un an, în care și-au dedicat timpul familiilor lor și proiectelor profesionale.

”Deși am mai multe proiecte în paralel și deși nu am un plan concret de a le organiza, am tare multă încredere că Dumnezeu mă va ghida pas cu pas și că locul meu acum este în echipa Visuri la cheie. Cu această hotărâre vine și o lecție pe care aș vrea să o transmit mai departe: niciodată să nu spui niciodată! La un moment dat, de dragul unei consecvențe, te-ai putea trezi blocat într-o anumită situație, iar statul pe loc înseamnă să-ți negi visurile. Am un sentiment frumos, de intimitate și căldură, ca și cum m-aș reîndrăgosti de un fost iubit cu care am rămas prietenă.”, a declarat cu emoție și bucurie Alina Vîlcu.

Omid Ghannadi este încântat de reîntoarcerea în proiectul care i-a adus nenumărate satisfacții: ”Sunt foarte încântat să reiau activitatea la emisiune, după apariția fiicei mele. Fiind deja tatăl unui copil, știam ce implică asta și că va fi mare nevoie de mine acasă. Totodată, trebuia să îi fiu alături soției mele, care la rândul său își dedică viața copiilor și meseriei, încă de la nașterea primul nostru fiu. Odată cu nașterea celui de-al doilea copil, s-a ”născut” și un al treilea, din pasiunea mea și a Alinei pentru designul interior, proiectul Inside Academy, la care ținem foarte mult. Acum, când atât fetița mea, cât și Inside au făcut primii pași singurei și se descurcă de minune, făcându-mă pe mine tare mândru, mă pot întoarce la emisiune să fac ceea ce mi-a plăcut atât de mult.”.

Laura Boghiu se alătură echipei Visuri la cheie în sezonul șase. Laura a absolvit Facultatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, este arhitect și designer de interior, are o experiență de opt ani în domeniu, timp în care a realizat nenumărate proiecte de arhitectură și design. Emisiunea Visuri la cheie reprezintă o provocare pentru ea și este nerăbdătoare să pornească împreună cu echipa în această frumoasă călătorie.

”Sunt extrem de emoționată și fericită în același timp. Visuri la cheie este pentru mine o provocare uriașă, o experiență unică, și abia aștept să văd casele și să cunosc familiile pe care le vom ajuta. Îmi doresc să le aducem zâmbetul pe buze și speranța că vor avea o viață mai frumoasă tuturor celor la care vom ajunge în acest sezon. Îmi doresc foarte tare să vedem primele case predate și primele reacții de bucurie ale beneficiarilor.”, a afirmat Laura Boghiu.

Cristina Joia continuă în sezonul șase să aducă bucuria în viețile unor oameni care nu au încetat să lupte pentru un trai mai bun și au rămas mereu uniți. Ea a declarat, entuziasmată și încântată de echipa din care face parte: ”Aștept cu nerăbdare și fluturi în stomac noul sezon. Dragoș Bucur revine, Alina Vîlcu și Omid Ghannadi se întorc alături de noi în noul sezon și vor infuza echipa cu energie pozitivă, umor fain și experiența sezoanelor trecute. Echipa se mărește cu noua colegă, Laura Boghiu, căreia toți îi urăm bun venit. Sunt convinsă că împreună, nu numai că vom împlini visuri, dar vom scrie povești frumoase și vom lega noi prietenii. Sunt recunoscătoare că am șansa să fac parte din acest proiect care te amprentează într-un anumit fel, scoțând la iveală vulnerabilitatea și capacitatea de a empatiza a fiecăruia dintre noi, și că lucrez cu oameni atât de creativi și luminoși.”.

Și cu Valentin Ionașcu ne vom întâlni în continuare la Visuri la cheie. După un sezon în care a reușit să împlinească visurile unor oameni extraordinari, arhitectul este nerăbdător să ducă mai departe această poveste plină de emoție.

”Visuri la cheie este un proiect intens, foarte aproape de sufletul meu, care m-a făcut să râd, să plâng, să sper, să capăt încredere și, totodată, să văd din alt unghi realitatea din jurul meu. Încep cu entuziasm și cu multe experiențe acumulate alături de toți colegii. Alături de ei am trăit ca într-o a doua familie. De la toate familiile pe care le-am întâlnit am învățat că visurile nu pleacă niciodată, că ele se păstrează în sufletul nostru și dacă vrem să se îndeplinească, trebuie să le dăm aripi.”, a spus Valentin.

Adela Pârvu și Ciprian Vlaicu nu vor face parte din echipa Visuri la cheie în sezonul șase deoarece se vor dedica proiectelor personale în perioada următoare.

Filmările pentru sezonul șase Visuri la cheie au început, iar Dragoș Bucur și echipa sa au pornit la drum plini de entuziasm și dornici să vadă cât mai multe zâmbete pe chipurile oamenilor pe care-i vor cunoaște.

