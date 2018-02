Alina Eremia, We Singing Colors, Vița-de-vie: invitație la concerte de Valentine’s Day

“Matematic, 20 de ani de Vița de Vie înseamnă jumătate din viața mea. Sunt 20 de ani trăiți la intensitate maximă și scurși parcă într-o clipă”, declară Adrian Despot pe iabilet.ro. “Cu multele bune și inevitabilele rele, uitându-mă înapoi n-aș schimba aproape nimic, pentru că am făcut asta din pasiune și ne-am bucurat de fiecare secundă. (…) Faptul că încă suntem pe scenă după 20 de ani, iar piesele noastre sunt cântate cu aceeași bucurie atât de noi, cât mai ales de public este mai mult decât am visat vreodată. Am avut niște prieteni extraordinari, care ne-au fost alături în această călătorie și au crezut în noi necondiționat, amortizându-ne căderile și împingându-ne mereu înainte. Sunt fanii noștri, cărora le datorăm vârsta la care am ajuns. Am crescut, practic, împreună și am avut grijă unii de ceilalți”, adaugă muzicianul.

Alina Eremia, concert cu intrare gratuită la Cluj-Napoca

Iată mesajul Alinei, care va susține vinerea aceasta un concert la Cluj-Napoca, la Iulius Mall, de la ora 19:00, în zona Foodcourt: “Îmi place să sărbătoresc dragostea în fiecare zi! Vineri ne vedem la Cluj, pentru un concert AMAZING, abia aștept să auziți ce v-am pregătit. Pentru mine, dragostea este un sentiment unic, care ne face mai buni și, personal, mă inspiră să scriu piese pe care ulterior să le cânt în fața voastră! Anul acesta, de V Day am decis să marchez evenimentul cu o lansare-surpriză, noul meu single, <Doar Noi>, în colaborare cu Mark Stam”.

Sursa foto: 123RF, arhivele personale ale artiștilor