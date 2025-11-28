  MENIU  
Povestea medicului care a construit în Oltenia o maternitate în care nașterea redevine miracol, nu teamă

Povestea medicului care a construit în Oltenia o maternitate în care nașterea redevine miracol, nu teamă

.

Sunt oameni care își trăiesc profesia ca pe o datorie. Și sunt oameni care o transformă în misiune. Dr. Cornelia Pascu, fondatoarea spitalului privat GYN Med din Craiova, face parte dintre acei medici rari, pentru care medicina înseamnă mai mult decât știință: înseamnă vocație, sacrificiu, dragoste pentru oameni și în special pentru femei—pentru fiecare mamă, adolescentă, viitoare mamă sau pacientă care îi trece pragul.

Astăzi, GYN Med este o maternitate de referință în Oltenia, un spital modern și sigur, în care sute de copii văd în fiecare an pentru prima dată lumina zilei. Dar istoria acestui loc începe cu mult înainte, cu un medic tânăr, ambițios și determinat să schimbe paradigma îngrijirii femeii în România.

Drumul început în Craiova, încă de pe băncile colegiului „Frații Buzești”

Dr. Cornelia Pascu s-a numărat printre absolvenții fruntași ai Colegiului Național „Frații Buzești”, un spațiu unde performanța nu e opțională. A fost printre cei mai buni încă din acei ani, iar această disciplină avea s-o urmeze toată viața.

A intrat la Facultatea de Medicină cu rezultate excelente, iar la doar 27 de ani a devenit medic specialist obstetrică-ginecologie. De acolo a început o călătorie profesională de peste trei decenii în spitalele de stat—ani în care a trăit tot ceea ce înseamnă medicina adevărată: bucurii, emoții, nopți nedormite, urgențe care îți pun la încercare instinctul, lacrimi de fericire, dar și momente care te marchează.

Acești ani i-au definit experiența, dar i-au conturat și o convingere profundă: că nașterea, actul cel mai firesc și emoționant al vieții, merită altă abordare. Mai mult respect. Mai multă empatie. Mai multă siguranță.

„Am vrut să schimb felul în care privim nașterea și sănătatea femeii în România”

După 32 de ani în sistemul de stat, Dr. Cornelia Pascu a simțit că este momentul unei schimbări reale—nu doar pentru ea, ci pentru femeile pe care le trata. La început a deschis un cabinet de obstetrică-ginecologie. A fost momentul care a declanșat totul.

Zi după zi, consultație după consultație, pacienta și medicul reușeau să creeze un alt tip de relație: bazată pe încredere, timp, explicații, empatie. Femeile reveneau, povesteau, recomandau altor femei. Și, poate cel mai important, își exprimau dorința de a naște într-un loc în care să se simtă protejate, nu expuse.

Așa s-a născut visul: GYN Med, o maternitate privată în care femeile să fie tratate cu gentilețe, atenție și profesionalism, iar nașterea să redevină ceea ce trebuie să fie — un miracol, nu un motiv de teamă.

Formarea continuă – competențe, stagii, pregătire internațională

De-a lungul carierei, Dr. Cornelia Pascu nu s-a oprit nicio clipă din învățat. A acumulat competențe și supraspecializări esențiale pentru o maternitate modernă:

  • Doctor în Științe Medicale
  • Competență în Infertilitatea cuplului și Fertilizare in Vitro
  • Competență în Medicină materno-fetală
  • Competență în Laparoscopie ginecologică
  • Competență în Histeroscopie
  • Competență în Colposcopie

A urmat stagii în clinici de top din țară și din străinătate, învățând de la profesori europeni tehnici moderne, protocoale de siguranță, metode minim invazive și abordări noi în infertilitate și obstetrică.

Această formare continuă avea s-o ajute mai târziu să ridice o maternitate la standarde occidentale în Craiova.

GYN Med – spitalul unde nașterea este tratată cu respect, blândețe și tehnologie modernă

Când a înființat GYN Med, Dr. Cornelia Pascu și-a propus să creeze nu doar un spital, ci un refugiu al siguranței pentru femei. A vrut să demonstreze că medicina poate fi fermă și blândă în același timp, tehnică, dar profund umană.

Astăzi, GYN Med include:

Maternitate modernă

  • Nașteri naturale într-un cadru calm și controlat
  • Nașteri naturale cu anestezie epidurală
  • Naștere cu Entonox, metoda europeană de reducere a durerii
  • Naștere în apă în sala cu cadă profesională
  • Nașteri prin operație cezariană fără durere, cu anestezie rahidiană sau coltea epidural.

Bloc operator pe două etaje

Pentru chirurgie ginecologică, laparoscopie, histeroscopie, chirurgie generală și plastică.

Secție ATI la standard europene

În imediata vecinătate a blocului operator, pentru intervenție rapidă și monitorizare constantă.

UTS – Unitatea de Transfuzie Sanguină – standard european
Echipată conform celor mai înalte standarde europene și este pregătită să furnizeze masa eritrocitară, plasma și trombocitele necesare intervențiilor chirurgicale și situațiilor de urgență.

Unitate de sterilizare de nivel european

Cu protocoale riguroase și trasabilitate completă.

Ambulatoriu de specialitate

Pentru toate etapele vieții femeii: adolescență, sarcină, maturitate, menopauză.

O echipă care nu pleacă acasă – ci rămâne în spital pentru pacientele ei

Poate cea mai mare realizare a Dr. Cornelia Pascu este structurarea unei echipe medicale prezente non-stop, dedicată exclusiv spitalului, nu împărțită între stat și privat.

Ginecologi, anesteziști, neonatologi și personal ATI sunt în spital 24/7, pregătiți să intervină în orice moment.

Această organizare salvează vieți. Această organizare schimbă destine.

De ce vine atâta lume la GYN Med?

Pentru că femeile simt:

  • siguranță,
  • încredere,
  • empatie,
  • profesionalism,
  • și o prezență constantă, reală, în momentele critice.

Pentru că aici, nașterea este tratată ca un eveniment unic, nu ca un act medical în serie.
Pentru că aici, vocea unui medic cu peste 30 de ani de experiență spune mereu: „Sunt aici pentru tine. Indiferent de zi sau noapte.”GynMed Craiova – Spital Privat | Maternitate | Ginecologie | Chirurgie
📞 0743 457 411
📍 Str. Doljului 12D, Craiova, Dolj
🌐 www.gynmed-maternitate.ro

Sursa foto: https://www.gynmed-maternitate.ro/

