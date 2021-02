În primele câteva luni din viața fiicei mele, am avut noroc dacă aveam timp să stau în duș mai mult de 5 min. Am pus pe pauză orice virgulă de relaxare, cum ar fi statul pe canapea cu un pahar de vin sau să adorm în timp ce privesc serialul preferat. Aproape tot ce se află în afara spălării dinților se simte ca un lux atunci când ai în leagăn un monstruleț prețios. Însă există un lucru pe care nu pot să-l compromit: îngrijirea pielii. Angajamentul față de pielea mea este atât de importantă, deoarece este greu de remediat atunci când devine rău! Nu spun că este „imposibil”, ci doar că este dificil să revii la acea calitate tinerească. Din acest motiv, mereu am știut că îngrijirea pe termen lung a pielii este cel mai bine începută cât mai curând posibil.

A durat ceva timp până am găsit o rutină de îngrijire a pielii care să mi se potrivească. Nu îmi doream doar produse care să funcționeze, dar ca mamă aveam nevoie de ceva ce puteam face rapid, să fie neapărat natural și eficient. Prin multe încercări și erori am găsit în cele din urmă o rutină care oferea rezultate vizibile și îmi ia doar câteva minute din timpul meu.

În produsele de la Brand Cosmetic Viorica am găsit tot ce căutam. Au un istoric de spre 30 de ani, ceea ce mi-a acordat credibilitate. Un produs necalitativ nu poate supraviețui atât de mult timp pe piață. Dar ei au mers și mai departe. De curând a început o nouă eră în istoria acestei companii. Au lansat propria plantație Viopark, unde conform principiilor agriculturii ecologice, se cultivă zeci de specii de plante, care sunt apoi utilizate ca materie primă pentru producția de produsele lor cosmetice. Au primit certificatul organic, astfel am garanția că plantele nu sunt tratate chimic, iar pentru fertilizarea solului sunt utilizate doar substanțe de origine naturală. Eficiența ingredientelor naturale este susținută de echipa lor de dermatologi, fitochimiști și tehnologi, care desfășoară cercetări și elaborează produse.

Deci rutina mea mega rapidă și eficientă arată în felul următor: Seara îndepărtez machiajul cu apa micelara delicată – Viorica Vie.

Apă micelară delicată, 300 ml – Viorica Livrare rapida in Romania

Apoi folosesc gelul purifiant pentru față pentru a îndepărta urmele de machiaj. Folosesc acest gel și de dimineață, pentru a îndepărta impuritățile și excesul de sebum. Fiindcă are o formulă special concepută care nu usucă pielea și nu afectează pH-ul natural. De asemena miroase DIVIN.

Gel purifiant pentru față, 200 ml – Viorica Livrare rapida in Romania

Apoi aplic crema de noapte reparatoare, pentru sezonul de iarnă, iar în jurul ochilor folosesc crema revitalizantă pentru conturul în jurul ochilor.

Cremă contur ochi Revitalizantă, 30 ml – Viorica Livrare rapida in Romania

Ziua prefer să înlocuiesc crema reparatoare cu crema gel – hidratantă, cu protecție spf 20. Mi se potrivește perfect, fiindcă hidratează însă nu lasă tenul gras, ceea ce o face perfectă ca bază de make-up.



Cremă-gel hidratantă SPF 20, 50 ml – Viorica Livrare rapida in Romania

O dată pe săptămână folosesc și masca facială extra nutritivă. Deși se recomandă a fi folosită cam de 2 ori pe săptămână, își face atât de bine treaba pe tenul meu, că o singură dată este mai mult ca suficient pentru mine.

Mască facială Extranutritivă, 50 ml – Viorica Livrare rapida in Romania

Descoperă si tu toata gama de la Brandul Viorica:

Ten – Viorica – livrare rapida in Romania