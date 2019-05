(P) Țigările electronice ar putea fi soluția pentru a renunța la fumat fără kilograme în plus! Iată ce spun specialiștii

Majoritatea celor care îşi doresc să renunţe la fumat se tem de acest pas din cauza kilogramelor în plus. Noi studii arată faptul că vapatul și țigările electronice cu nicotină pot fi soluţia pentru a renunţa la fumat fără exces de kilograme. Acestea pot fi folosite fără probleme pentru a renunța la fumat fără efecte asupra aspectului fizic, mai mult, cercetările arată că țigările electronice pot fi o armă împotriva obezității generate din cauza renunțării la tutun.

Nicotina este o substanță cunoscută pentru efectele sale de accelerare metabolică și scădere a apetitului. În medie, persoanele care aleg să renunțe la fumat ajung să pună până la 5 kg în plus în primul an de abstinență. Chiar dacă alternativele de renunțare la fumat pot ajuta la controlarea greutății în procesul de abstinență, cercetătorii arată că vaporii produsi de țigările electronice sunt mult mai eficiente din acest punct de vedere. Linda Bauld, profesor al Univeristy of Stirling și director al Centrului pentru Studii despre Alcool și Tutun din Londra afirmă că: ”Oamenii pot schimba conținutul de nicotină, astfel pentru a renunța la fumat ar trebui să înceapă cu un conținut mai mare de nicotină, care să îl diminueze apoi, iar țigările electronice le oferă o soluție mult mai sofisticată pentru acest proces, spre deosebire de alternativele anti-fumat existente pe piață. Acest lucru este foarte util din punctul de vedere al pierderii sau al menținerii greutății.” Totodată, varietatea de arome care pot fi adăugate în lichidul pentru țigara electronică pot ajuta la reducerea gustărilor și a poftei de dulce.

Paul Aveyard, profesor la medicina la Universitatea Oxford, spune este „aproape sigur” e-țigările cu nicotină vor reduce gradul de creștere in greutate a fumătorilor care încercă sa renunțe la fumat. Dar a atenționat că beneficiile e-țigărilor în lupta impotriva kilogramelor nu va avantaja nefumătorii în încercarea de a slăbi.

Studiile realizate de către cercetătorii din Noua Zeelandă și Stirling au în vedere atât efectele nicotinei asupra organismului, cât și influența aromelor din lichidul de țigări electronice. Aceștia susțin că folosirea diverselor arome în țigarea electronică poate diminua pofta de mâncare și poate ajuta la controlarea greutății și a senzației de sațietate. În plus, procesul de mixare și creare propriu-zisă a lichidului este un bun adjuvant pentru distragerea de la gustările dintre mese, spune Linda Bauld.

Astfel, folosirea alternativelor de renunțare la fumat pe bază de nicotină sunt o alegere bună pentru gestionarea greutății (care este o cauză pentru alte probleme de sănătate, cum ar fi diabetul). Cu toate acestea, țigările electronice nu sunt o alegere potrivită pentru nefumătorii care vor să piardă în greutate. În plus, există rezerve în ceea ce privește ponderea pe care nicotina o are în dezvoltarea diabetului. Nu se știe care este raportul exact în obezitate și această substanță față de afecțiunea prezentată.

O altă cercetătoare din domeniu afirmă: ”Riscul de a lua în greutate atunci când renunțăm la fumat este o problemă comună care poate împiedica unii oameni să renunțe la acest viciu. Țigara electronică este o alternativă mai sigură față de țigările clasice, iar dacă sunt eficiente atât în controlarea greutății, cât și în procesul de renunțare la fumat, atunci acestea aduc un real beneficiu consumatorilor.” Cu alte cuvinte, țigările electronice au un plus dovedit în ceea ce privește sănătatea organismului uman (acestea sunt cu până la 95% mai puțin nocive spre deosebire de țigările clasice conform Colegiului Medicilor din UK), iar faptul că sunt un bun mijloc de a controla greutatea în timpul abstinenței și pe o perioadă îndelungată face din acestea o soluție bună de luat în considerare pentru orice consumator care vrea să renunțe la tutun.

Este cert că nu se recomandă folosirea țigărilor electronice ca metodă de slăbire pentru nefumători și nici pentru minori. Efectul acestor dispozitive asupra pierderii în greutate nu ar trebui să motiveze oamenii să înceapă să vapeze. Aceste produse au apărut doar relativ recent, fiind nevoie de mai multe studii care să stabilească concret argumentele pro și contra tigări electronice. Producătorii de țigări electronice nu încurajează consumul de nicotină sau fumatul de niciun fel, ci doar folosirea dispozitivelor ca soluție eficientă și cu mai puțin nocivă de renunțare la fumat.